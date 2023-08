4 lançamentos imperdíveis da HBO Max em agosto

A HBO Max está sempre enriquecendo seu catálogo com novas produções, e no mês de agosto não seria diferente. Com uma grande variedade de opções, que vão desde séries envolventes a filmes emocionantes, a plataforma oferece entretenimento para todos os gostos e idades.

Por isso, entre as novidades, destacamos quatro títulos imperdíveis que prometem conquistar o público com tramas intrigantes, personagens cativantes e muita emoção. Confira.

1. Lakers: Hora de Vencer (06/08)

Na segunda temporada de “Lakers: Hora de Vencer”, continuaremos a explorar o universo do Los Angeles Lakers nos anos 80, acompanhando tanto suas vitórias no basquete profissional como suas jornadas pessoais. A história se desenrola após as finais de 1980 até 1984, chegando a um ponto crucial com a épica revanche entre dois gigantes do basquete daquela época: Magic Johnson e Larry Bird.

2. Os Fabelmans (22/08)

Inspirada na infância do diretor Steven Spielberg, “Os Fabelmans” é uma obra que se passa no Arizona após a Segunda Guerra Mundial, acompanhando a vida do jovem Sammy Fabelman. Apaixonado por filmes desde que seus pais o levaram para assistir “O Maior Espetáculo da Terra”, o garoto começa a criar seus próprios longas em casa. No entanto, ao descobrir um segredo familiar devastador, ele decide explorar como o poder dos filmes pode ajudar a enxergar a verdade sobre os outros e sobre nós mesmos.

3. The Flash (23/08)

Inspirado na HQ “Flashpoint”, no filme “The Flash” acompanhamos a história de Barry Allen, o Flash, que, após os eventos de Liga da Justiça, decide voltar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe e a injusta condenação de seu pai. No entanto, essa escolha tem consequências desastrosas para o universo. Para resolver esse problema, ele conta com a ajuda de versões conhecidas do Batman, interpretadas por Michael Keaton e Ben Affleck, além de outros heróis. Juntos, eles trabalham para evitar mais rupturas entre universos e restaurar a normalidade.

4. Hora de Aventura: Fionna e Cake (31/08)

Com a ajuda do ex-Rei Gelado, Simon Petrikov, Fionna e Cake embarcam em uma emocionante aventura pelo Multiverso para uma jornada de autoconhecimento. Entretanto, à medida que se aventuram, um novo e poderoso antagonista surge das sombras, decidido a caçá-los e apagar suas existências. Diferentemente da série original, Fionna e Cake terá um tom mais maduro, sendo voltada para um público jovem-adulto.