20 pedidas para o Dia do Bacon: de brownie com ele até milk-shake do Bob’s

O Dia Internacional do Bacon se baseia na tradição norte-americana e é comemorado no sábado que antecede o Dia do Trabalho nos Estados Unidos, sempre festejado na primeira segunda-feira do mês de setembro. Ou seja, em 2020, o Bacon Day é em 5 de setembro.

Ah, então, ainda não é o Dia do Bacon mesmo? Tudo bem! Já tem restaurantes e marcas apostando em delivery, receitas especiais e promoções para a semana toda.

Delivery e restaurantes

Pipoca com bacon (SP)

O serviço #emcasacomCinerama tem delivery de pipoca com bacon. O item é preparado e customizado na hora em diferentes tamanhos e temperos, doces e salgados, além de opções de ‘caldas’, como manteiga, azeite trufado e chocolate. Cinerama Gourmet: Rappi e Ifood, com preço médio de R$50.

Brownie com bacon (SP)

A rede Griletto tem brownie de chocolate com bacon, sobremesa que leva uma fatia de brownie de chocolate e bacon em cubos, da linha Seara Gourmet. Por R$3,60, ou inclusa em combos, a novidade estará disponível até domingo, dia 6 de setembro, ou até durarem os estoques.

Shrek Bacon (SP)

No Busger, que tem suas cozinhas a bordo de ônibus antigos, os clientes podem saborear o Shrek Bacon, por R$ 32,90, servido em um pão branco, leva dois hambúrgueres Angus de 160g cada, duas fatias de queijo cheddar e duas fatias de queijo prato devidamente gratinadas no maçarico, tomates, cebola roxa e maionese verde exclusiva, além de tiras de bacon.

O Ogro, da Rosso Burguer, tem dois hambúrgueres com 100g O Ogro, da Rosso Burguer, tem dois hambúrgueres com 100g

Cheese Bacon (SP)

No Mania de Churrasco ! Prime steak & burger, tem o suculento Cheese Bacon, por R$ 32,90, que reúne hambúrguer Angus de 150g temperado apenas com sal grosso e preparado em fogo forte, duas fatias de queijo prato, molho especial de churrasco e quatro maravilhosas fatias de bacon, servidos no pão levemente crocante.

Salmão ou picanha com bacon (SP)

Já restaurante Kiichi tem lanche de salmão ou picanha que vêm com bacon, queijo cheddar, alface e molho especial à base de mostarda. As opções são servidas no pão australiano e acompanham batatas fritas, por R$ 49,90. Pedidos por aplicativo próprio do Kiichi, pelo site http://www.kiichidelivery.com.br/menu, no telefone (11) 3051-3330 ou pelo iFood.

Típico uruguaio (SP)

No restobar Marilyn Brewhouse & Grill, onde os pratos saem da Parilla Uruguaia La Conquistadora, tem o Chivito, típico uruguaio, no pão francês de malte artesanal, bife de filé, tomate, rúcula, bacon, ovo e queijo prato, servido com batata rústica, por R$31. Pedidos pelos aplicativos Rappi e iFood ou disponível no takeaway.

Milk Bacon Bob´s

A edição limitada oferecida pela rede Bob´s é preparada com baunilha e pedacinhos crocantes de bacon Seara Gourmet com preço sugerido de R$ 13,90.

Ogro Rosso Burguer (SP)

Por R$ 29, o Ogro, do mestre parrillero Mario Rosso, da Rosso Burguer, tem dois hambúrgueres com 100g (cada) de carne, além de queijo prato e cheddar, alface, tomate, bacon e molho especial no pão de brioche. Pedidos: nas unidades de Sapopemba, Tatuapé e Vila Prudente via iFood

O chef Pedro Mattos, da Encarnado Burger, criou um Cheese Bacon O chef Pedro Mattos, da Encarnado Burger, criou um Cheese Bacon

Quintal Burger 375 (SP)

O Bacon Burger 2.0, por R$ 46, vem em pão artesanal de brioche, dois hambúrgueres de 150g, bacon artesanal crocante, queijo prato, tomate e molho Quintal Burguer 375. Pedidos pelo whatsapp (11) 94118-0403 ou pelo link app.anota.ai/QuintalBurger375

Menu Degustação Cantagalo (SP)

Na Cantagalo Burger, o menu degustação de hambúrgueres sai por R$ 89,90. A sugestão serve até duas pessoas e traz representações em versões menores de quatro lanches do cardápio: Cantagalo Burger; Ribs Burger (Costela bovina); BBQ Burger e California Burger (burger de filé de frango grelhado). Inclui ainda uma fonte de cheddar, fritas crinkle, dois refrigerantes em lata e pudim de leite. A opção está disponível apenas no salão do estabelecimento, que está operando de sexta e sábado das 12h às 15h e das 18h às 21h e aos domingos das 17h às 22h.

Encarnado Burger (RJ)

O chef Pedro Mattos, da Encarnado Burger, tem o Cheese Bacon, por R$30. Composto por pão brioche, 180g do blend da casa que recebe por cima queijo derretido, tiras de bacon crocantes de bacon e da casa maionese, ainda há a possibilidade de dobrar as tiras de bacon no seu burger por R$4,50.

Blend de costela Malu Mello (RJ)

A chef Malu Mello destaca o “Xisburger da chef”, por R$ 36, com blend à base de costela, pão brioche, provolone empanado na farinha Panko, picles artesanal de cebola roxa, lâminas de bacon crocantes e molho especial. A delícia ainda acompanha batatas rústicas com toque de alecrim fresco. Pedidos: Malu Mello Catering: (21) 970148878

Produtos

Bacon com chocolate (SP)

O bacon candy, da Kel Camacho, fica crocante e pode ser finalizada com sal e pimenta ou mel e chocolate. Feito no forno convencional ou no pit (defumação com lenha frutífera), pode ser comprado em valor especial em saquinhos de 250g com sal e pimenta ou mel, por R$20, e com chocolate, por R$25.

Brinde especial F.A. Defumados (SP)

Nesta semana, a F.A. Defumados, especializada em produtos artesanais defumados de excelente qualidade e sem conservantes, está com uma promoção especial: os clientes ganham uma assadeira própria para bacon nas compras acima de R$500. São apenas 20 brindes em estoque para quem escolher os produtos exclusivos, como Big Fatia 50cm, Bacon Redondo, Bacon Extra Lombo e Bacon Granulado, ou os demais itens, como Bacon fatias 23cm, Bacon Cubos, Banha Suína Defumada, Costela Suína defumada e até Pastrami Bovino.

Bacon Burger Feed

Duas unidades de hambúrguer in natura com blend de bacon e carne bovina do Feed Açougue do Produtor sai por R$25,47 (0,3kg).

Linguiça de lombo com bacon

Pacote com 600g de Linguiça de Lombo com Bacon COWPIG resfriada por R$22 na Meatbox, loja física e ecommerce.

Receitas

Bacon Caramelizado

Receita do RAW, espaço com pegada industrial aberto na Vila Madalena, em São Paulo, em 2015

Ingredientes

1kg de açúcar mascavo

350ml cerveja escura (Stout)

2 pimentas habanero

2kg de bacon fatiado

Modo de preparo: Espalhar o bacon bem esticado em assadeiras. Preparar a calda de cerveja: No liquidificador adicionar a cerveja, o açúcar e a pimenta. Processar por dois minutos. Pincelar generosamente o bacon com a calda e assar em forno pré aquecido em 180ºC por 20-30 min.

*Na casa, eles servem cerca de 200gr a porção para dividir, então a receita rende cerca 10 porções!

Bacon Burger

Celebre a data com Bacon Burger, da Heavy Sauce, receita do chef Bruno Linares.

Ingredientes

180g Blend de peito e coxão duro

40g Queijo cheddar

Fatias de Bacon

Molho BBK

Pão

Modo de preparo: Prepare o blend do hambúrguer de 180 gramas, sendo 72g de carne do peito, a outra metade do coxão duro e mais 36gr de gordura podendo ser do próprio peito ou de costela. Reserve.

Frite as fatias de bacon no ponto semi crocante. Reserve.

Para o molho BBK

12 tomates (cortados em quatro partes)

1 cebola grande (cortada em quatro partes)

Pimenta dedo de moça média sem sementes

1 Abacaxi (cortado em quatro partes)

Modo de preparo: Leve todos os ingredientes ao forno à 160 graus por cerca de 30 minuto. Bata, ainda quente, no liquidificador e coe em peneira grossa. Leve a mistura para o fogo, acerte o sal e adicione de 120g a 160g de açúcar mascavo. Deixe reduzir até ficar com aparência de molho.

Montagem

Passe manteiga nas duas partes do pão e sele em frigideira quente. Leve a carne em frigideira, chapa ou grelha em torno de dois minutos e meio, de cada lado, para deixar no ponto. Quando virar a carne, adicione sal e acrescente o queijo. Passe o molho BBK no pão, coloque a carne com o queijo, adicione o bacon e sirva!

Club Sandwich servido no Palácio Tangará Club Sandwich servido no Palácio Tangará

Club Sandwich

A chef de partie Solimar Santana, revelou a receita do famoso Club Sandwich servido no Palácio Tangará.

Ingredientes

3 fatias de pão de forma

2 ovos

1 filé de peito de frango

sal a gosto

pimenta do reino a gosto

4 fatias de bacon

1 unidade de abacate avocado cortado em fatias

1 unidade de tomate cortado em fatias

4 folhas de alface

Para a maionese

½ xícara (café) de suco de limão-siciliano

1 colher (chá) de mostarda dijon

1 gema

sal a gosto

1 pitada de pimenta-caiena

1 xícara (chá) de óleo de girassol

Modo de preparo: Prepare a maionese de limão: Bata todos os ingredientes, exceto óleo de girassol, em um liquidificador. Em seguida, vá acrescentando o óleo de girassol, em um liquidificador. Em seguida, vá acrescentando o óleo aos poucos até formar a consistência de maionese. Reserve.

Prepare o sanduíche: Em uma frigideira quente com um pouco de manteiga, sele três fatias de pão de forma sem a casca. Reserve. Na mesma frigideira, frite dois ovos com gema mole em manteiga. Tempere o peito de frango com sal e pimenta do reino e leve para grelhar. Reserve. Coloque na frigideira quatro fatias de bacon e frite até dourarem. Passe a maionese em uma fatia do pão e acrescente alface e tomate e avocado. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão de forma. Passe maionese novamente. Coloque peito de frango, o bacon e os ovos fritos. Na fatia restante passe maionese e feche seu sanduíche. Corte ao meio. Você também pode acrescentar avocado e bacon, à escolha.

Cebola recheada enrolada no bacon, do canal Churraqueadas

Ingredientes

200g de carne moída

10g de alho frito

Sal do Himalaia

30g de creme de cebola

Pimenta-do-reino a gosto

2 cebolas (de média para grande)

Bacon fatiado fino

Molho barbecue

Modo de preparo: Tempere a carne moída com flocos de alho frito, sal a gosto, creme de cebola, pimenta-do-reino a gosto. Misture tudo. Reserve; Pegue a cebola e corte os anéis com mais ou menos 1cm de espessura e desmanche os anéis; A sequência é pegar um anel maior e um anel de cebola menor, e no meio, rechear com a carne moída uniforme; Pegue o bacon fatiado e trance os anéis de cebola recheado; Leve-os para a churrasqueira por 15 minutos; Retire e finalize com molho barbecue para servir.