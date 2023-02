10 restaurantes em São Paulo que são pet friendly

Se no passado eles eram tidos apenas como animais de estimação, hoje os pets estão cada vez mais integrados às família. E o número de pessoas que têm pets não para de crescer: segundo o mais recente levantamento divulgado pelo Censo Pet IBP, realizado pelo Instituto Pet Brasil, 149,6 milhões de bichinhos vivem em casas brasileiras, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior.

Atentos a esse movimento, cada vez mais bares, restaurantes e lanchonetes de São Paulo não apenas permitem a entrada de cães e gatos, como oferecem água, petiscos e manifestações de carinho à vontade. São os chamados estabelecimentos pet friendly, ou “amigáveis aos animais” em tradução literal. Ou seja, não há mais motivos para excluir aquele amigo de quatro patas de passeios que terminam com happy hour ou com bom jantar.

Confira dez endereços nos quais todos da família são bem vindos, sejam eles humanos ou não.

Nonna Rosa

O italianíssimo Nonna Rosa – nos Jardins - recebe os pets na área da varanda. Arejada, a área deixa para os pets água e petisquinhos. Já os donos podem desfrutar das massas muito bem feitas produzidas ali, além de drinque refrescantes.

R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h | @osterianonnarosa

Bottega 21

O badalado bar da rua do Pinheiros que acabou de ganhar novos espaços aceita que os pets fiquem dentro do bar com seus donos, enquanto apreciam a coquetelaria afinada de Michel Felício e a gastronomia de Alexandre Vorpagel.

Rua dos Pinheiros, 1308 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 99342-2332 | horário de segunda a sábado, das 18h às 2h | @bottega21bar

Nouzin

A casa especializada em brunchs, almoços leves e comidinhas em geral tem todo o local livre para a circulação dos pets: seja na parte de frente da casa, como no salão interno, e o quintal na parte de trás, todo arborizado – lugar preferido para a cachorrada.

Rua Padre Carvalho, 204 – Fone: (11) 3816-0210 – Whatsapp (11) 97504-2201 | horário de segunda a domingo das 9h às 18h | nouzin.com.br | @nouzincafe

Red Coffee

Quem quer desfrutar de uma boa comida, um café da manhã demorado, ou apenas um café da tarde com o pet, vale aproveitar do belíssimo espaço do Red Coffee. A área externa da casa no Alto da Boa Vista é perfeita para desfrutar de uma boa refeição acompanhado dos animais.

Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 416 - Santo Amaro - São Paulo/SP - Fone: (11) 2372-4003 | horário de terça e quarta das 9h às 18h, de quinta a sábado das 9h às 22h e de domingo das 9h às 15h | @redcoffeebrasil

Piccini Cucina

A varanda com belíssima iluminação natural é um convite tentador para um almoço longo de fim de semana. O restaurante italiano do restauranteur Samuel Rodrigues, com massas frescas feitas na casa às vistas dos clientes recebem os pets com água e mesas onde há menor fluxo de pessoas.

Rua Vitório Fasano, 49 Jd Paulista- São Paulo - Tel (11) 3476-3376 / (11) 3476-3393. Horário: Segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h e Sexta a Dom 12h às 16:30h e das 19h às 00h

Amazo

Com pratos elaborados pelo chef peruano Enrique Paredes, um dos restaurantes mais arborizados da cidade permite pets como companhia. O amplo espaço é um convite para um passeio de fim de semana.

Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | horário de terça a sexta das 12h às 15h:30, sábado e domingo das 12h às 18h e quinta a sábado das 19h às 23h | @amazoperuano

Meat Downtown Burgers

São incontáveis as boas hamburguerias existentes na cidade. Neste caso, o projeto orquestrado pelo empresário Alexandre Barreiro vai além e reúne três diferentes projetos: a Meat Downtown Burgers, a gelateria N2 e a Bom Pra Chachorro, uma marca de petiscos e gelatos para pets. A grande sensação fica na parte da frente da casa, onde os gelatos são produzidos com nitrogênio. Pets são mais do que bem-vindos e podem circular pela casa toda.

Rua Bela Cintra, 1783 – Jardins. WhatsApp: (11) 94981-1400. Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 12h às 23h. @meatdowntownburgers

St Chico

Tomar café da manhã também pode ser um excelente momento para levar o pet para um passeio. A unidade da padaria que fica no bairro de Higienópolis– que tem além de excelentes pães tem um mini empório repleto de produtos curados de pequenos produtores – serve café da manhã completo, sanduíches no seu agradável deck, enquanto os pets descansam da caminhada.

Avenida Higienópolis, 467 | Fone: (11) 97280-9010 | Horário de segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h | @st.chico

Gaarden Greenhouse

Para quem busca um local que une boa cerveja, arborizado e ainda pet friendly, o Gaarden – no Largo da Batata – é definitivamente parada certa. Os pets podem circular livremente pelo espaço com os donos, e são recepcionados com potinhos de água.

Rua Fernão Dias, 672, Pinheiros, tel. 97207-6416. Terça à sexta, das 12h à 0h; sábado das 11h à 0h; domingo das 11h às 22h.

Jacarandá

Localizado no coração de Pinheiros, este charmoso – e premiado – restaurante de cozinha sul-americana é daqueles lugares que não dá vontade de ir embora. A casa multifacetada conta com um teto de vidro na área do jardim, o que garante tranquilidade e uma agradável corrente de ar mesmo nos dias de chuva. No andar de baixo há um bar no melhor formato speakeasy, que funciona madrugada adentro e conta com boa música e com o clima perfeito para paquerar. A casa é pet friendly e abre todos os dias.

Rua Alves Guimarães, 153 – Pinheiros. WhatsApp: (11) 3083-3003 - @jacarandabr. Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 8h às 13h (café da manhã), a partir das 12h (almoço) e a partir das 19h (jantar)