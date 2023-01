Voo ou vôo? Professor de português explica o porquê dos acentos

Você já acentuou graficamente forma verbal BATEM? Creio que não tenha dúvida. À visão técnica, o termo é paroxítono finalizado em EM.

LEIA TAMBÉM:

Partindo desse princípio, muitos estudantes, antes do Novo Acordo, viam-se em uma espécie de problema com as formas verbais CRÊEM, LÊEM, DÊEM.

Há alguns anos, tais formas verbais são enquadradas à regra dos termos paroxítonos e perderam esse circunflexo. São grafadas assim: CREEM, LEEM, DEEM.

De acordo com a excelente obra Escrevendo pela Nova Ortografia, com coordenação e assistência de José Carlos de Azeredo, vamos a um quadro comparativo do “antes” e “depois”:

Antes Depois

VÔO VOO

ENJÔO ENJOO

PERDÔO PERDOO

IDÉIA IDEIA

ESTRÉIA ESTREIA

ASSEMBLÉIA ASSEMBLEIA

HERÓICO HEROICO

CRÊEM CREEM

DÊEM DEEM

VÊEM VEEM

Podemos notar que, em relação à acentuação gráfica, a Reforma Ortográfica (ou o mais recente Acordo Ortográfico) enquadrou alguns termos à norma dos paroxítonos: não se acentuam graficamente os paroxítonos finalizados em A, E, O (pluralizados ou não) e EM / ENS.

Que história é essa dos paroxítonos? Em nossa Língua Portuguesa, não são acentuados graficamente os paroxítonos finalizados em A, E, O (pluralizados ou não) e EM / ENS: bola, mala, mole, bolo, coco, nuvem, item, itens, polens, jovens.

Viu como é importante saber o porquê da norma?

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ETIMO.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.