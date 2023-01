Boticário, Advocacia-Geral da União, Locaweb e mais empresas com vagas abertas

Um dos mais tradicionais, o curso de direito continua liderando a escolha dos estudantes na hora de decidir qual carreira seguir.

Pelo menos é isso que aponta uma nova pesquisa da Pravaler, plataforma de financiamento estudantil, que apontou que a graduação em direito foi o curso mais procurado ao longo de 2022 em sua plataforma, com 19,61% das buscas.

A análise foi feita a partir da base de dados da Pravaler, que conta com mais de 103.499 estudantes cadastrados.

E, embora o curso de direito tenha sido o mais buscado nacionalmente e em todas as regiões do país, um destaque são as graduações na área da Saúde, ocupando oito das dez posições nos mais requisitados.

Mas se você já escolheu um curso para seguir, saiba que há diversas oportunidades para universitários abertas no mercado.

Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente e saiba como se inscrever.

Inscrições até janeiro Boticário - Estágio O Grupo Boticário está com incrições abertas para o seu programa de estágio, Batizado de Geração B, o programa tem mais de 75% das vagas são destinadas a pessoas pretas, pardos, LGBTQIA+ e Pessoas com Deficiência. Além disso, como grande parte das vagas são para trabalho híbrido ou remoto, universitários de todo o país poderão se inscrever. E, como uma forma de colaborar para a inclusão, fluência em inglês não é requisito. Além da bolsa-auxílio, os selecionados recebem benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição ou, caso seja a vaga de trabalho híbrido, tem a opção de realizar a refeição no local; além de plano de saúde e odontológico, seguro de vida, horário flexível e auxílio home office, suporte financeiro que colabora com o custeio dos gastos desse modelo de trabalho. Com previsão de início em abril deste ano, podem se inscrever estudantes universitários de todos os cursos, com previsão de formatura entre dez/2023 e dez/2024 e disponibilidade de estagiar 30 horas mensais. Salário: R$ 2.068,00 Inscrições: Até o dia 29 de janeiro por meio do link.

Cadastra - Estágio

A Cadastra, empresa global de soluções de marketing, estratégia de negócios, tecnologia, dados e analytics, está com inscrições abertas para o programa de estágio Digital Start.

No total, serão mais de 40 vagas para as áreas de negócios – Business Strategy, Business Development, Media, CRM, Data e Analytics, Strategic Planning e Creative.

Podem se inscrever pessoas de todas as regiões do país, pois serão disponibilizadas vagas remotas e presenciais (Porto Alegre e São Paulo), onde a empresa tem sede.

Para ingressar ao programa, o candidato deve estar matriculado em curso superior a partir do 3º semestre e ter previsão de formatura a partir do segundo semestre de 2024. Deve também ter disponibilidade de estagiar 30h semanais. As vagas são híbridas, para estudantes de Porto Alegre e São Paulo.

Salário: não informado:

Inscrições: Até 27 de janeiro por meio do link.

Locaweb - Estágio

A empresa de alguéis de carros, Locaweb, está com inscrições abertas para a 3ª edição do programa de estágio que acontece semestralmente.

O projeto tem abrangência nacional e acontecerá de forma online. Os candidatos devem estar cursando o penúltimo ou último ano dos cursos superiores ou tecnólogos de Administração, Economia, Engenharia (todos), Marketing, Psicologia, cursos de TI ou qualquer outro vinculado à área de negócios, podendo residir em qualquer estado, para vagas remotas ou híbridas.

Além disso, o programa oferece um contrato de 12 meses, sendo possível estender para mais um ano, e conta com alguns benefícios oferecidos especialmente para os estagiários, como plano de saúde e odontológico, vale-transporte ou estacionamento gratuito, serviço gratuito de traslado do terminal João Dias para a Locaweb, vale refeição, seguro de vida, Gympass, programa de qualidade de vida e bem-estar, oferta de cortesias dos produtos Locaweb. Nesta edição as vagas serão distribuídas para as unidades Locaweb, Locaweb Company e Pagcerto.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 22 de janeiro pelo link.

Viveo - Estágio

A Viveo, ecossistema, que reúne diversas empresas que atuam desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, até a gestão de seus clientes, exerce seu propósito em mais um projeto e está com inscrições abertas para o programa de estágio 2023.

As oportunidades são para as áreas de Logística, Industrial, RH, Planejamento, Financeiro, Contabilidade, Marketing e Assuntos Regulatórios, nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Indaial (SC), Santo Amaro da Imperatriz (SC) e São Sebastião do Paraíso (MG).

No primeiro semestre de 2023, serão aproximadamente 30 vagas destinadas a candidatos estudantes das seguintes áreas: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Engenharia de Produção, Farmácia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Jurídico, Logística, Marketing, Matemática, Psicologia, Publicidade, e cursos afins.

Para se candidatar às vagas, é necessário estar matriculado regularmente em uma instituição de curso superior, residir na cidade de atuação da vaga ou próximo e ter noções básicas do pacote office.

O processo seletivo será dividido em seis etapas: inscrição pelo LinkedIn, envio de formulário, dinâmica de grupo, vídeo do candidato sobre como se conecta com o cuidado, entrevista com o gestor e RH e processo de contratação. A cada fase, todos receberão feedback sobre a sua performance e devolutiva de continuidade ou não no processo.

Depois de aprovados, os estagiários passarão por um processo de integração. A previsão de início é para março de 2023.

Salário: não informado

Inscrições: dia 31 de janeiro, por meio do LinkedIn da companhia