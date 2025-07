Você confere as respostas do ChatGPT? 92% dizem que não, segundo pesquisa — e isso tem um custo

Uma pesquisa divulgada pela empresa de análise de tendências Exploding Topics revelou que 92% das pessoas não verificam a precisão das respostas fornecidas por ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT.

Mesmo conscientes da possibilidade de erros ou “alucinações” — quando a IA inventa informações —, a maioria dos usuários simplesmente aceita o conteúdo gerado sem checá-lo.

O alerta que empresas não podem ignorar

A negligência em checar informações geradas por IA não é apenas uma curiosidade comportamental — trata-se de um risco real para empresas e profissionais.

O relatório mostra que quase 75% dos usuários da internet já tiveram experiências negativas com resumos gerados por IA em mecanismos de busca, como o Google.

Entre os problemas mais frequentes estão informações imprecisas ou enganosas (42,1%), falta de contexto (35,82%) e respostas enviesadas (31,5%).

A responsabilidade das empresas na era da IA

Claire Broadley, editora-chefe da Exploding Topics, destaca que, diante desse cenário, as empresas precisam assumir o protagonismo.

"Não podemos mais contar que as pessoas vão ler o conteúdo completo e checar. Os negócios terão de se adaptar para otimizar sua visibilidade nas buscas com IA, ou deixarão isso nas mãos do algoritmo do Gemini" Claire Broadley, editora-chefe da Exploding Topics

Esse é um chamado direto a líderes, gestores e equipes de comunicação: se as ferramentas de IA são o primeiro contato do público com sua marca, é essencial garantir que a informação projetada nesses ambientes seja precisa, contextualizada e positiva.

Ignorar isso pode significar deixar que equívocos algorítmicos moldem a percepção sobre o seu negócio.

