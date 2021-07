Veja onde as vagas de emprego mais cresceram neste ano

O setor com maior abertura de vagas neste primeiro semestre de 2021 foi o de açúcar e álcool, segundo um levantamento feito pela plataforma Catho. Apesar do desemprego em alta devido à crise econômica causada pela pandemia, alguns setores têm tido bom desempenho de contração. O setor de álcool e açúcar fechou o semestre contabilizando um aumento de 298% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a taxa de desemprego no país está em 14,7%.

Em segundo e terceiro lugar vem os setores de materiais de construção e concessionárias de veículos. No setor de materiais de construção, a alta foi de 138%. Completando o pódio, vagas para atuar na área de Concessionárias e Auto Peças registraram um crescimento de 129%.

Confira os demais setores que registraram um aumento de 90% ou mais no último semestre:

Mineração:127%;

Contabilidade/ Auditoria:121%;

Têxtil/ Couro: 117%;

Administração e Participação: 113%;

Importação/ Exportação: 103%;

Bebidas: 98% ;

Móveis e Artefatos de decoração: 97%;

Metalúrgica / Siderúrgica: 94%;

Comércio Atacadista: 93%;

Automação: 91% ;

Arquitetura / Paisagismo / Urbanismo: 90% ;

Corretagem (Imóveis): 90%.

Já o setor de saúde também teve um crescimento em relação ao mesmo período de 2020, quando houve um aumento significativo na busca por profissionais desse setor para auxiliar no ápice da primeira onda da pandemia de Covid-19.

No primeiro semestre de 2021 vagas para atuar na área da saúde subiram 9% em relação ao mesmo período do ano anterior.