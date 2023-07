Veja 10 áreas com mais postos de trabalho no Brasil, segundo um dos principais sites de emprego

Mais de 500 mil vagas de trabalho foram ofertadas no primeiro semestre deste ano no Brasil, segundo levantamento do Infojobs, um dos principais sites de emprego do país. No total, foram publicados 127 mil anúncios - que podem contemplar mais de uma oportunidade.

O estudo também traz informações sobre quais estados e áreas apresentaram mais oportunidades de emprego em 2023:

“Ficar atento às áreas e locais com maior oferta de vagas pode ser um diferencial para quem quer uma carreira sólida e busca por mais oportunidades”, afirma Ana Paula Prado, CEO do Infojobs.

Deste total de vagas, 70% é contrato CLT, 9,5% autônomo e 7,4% temporário - as outras porcentagens estão divididas entre estágios, prestadores de serviços, jovem aprendiz e trainee.

Quais estados apresentaram a maior oferta de emprego no primeiro semestre?

Considerando o total de anúncios, o estudo mostra que São Paulo é disparado o estado com mais oportunidades de emprego, seguido por Rio Grande do Sul e Minas Gerais:

São Paulo: 67.437 Rio Grande do Sul: 10.952 Minas Gerais : 9.122 Rio de Janeiro: 8.431 Paraná: 8.855 Santa Catarina: 5.439 Goiás: 2.095 Ceará: 1.651 Bahia: 1.717 Espírito Santo: 1.779 Pernambuco: 1.353 Distrito Federal: 1.418 Mato Grosso: 1.038 Mato Grosso do Sul: 852 Pará: 778 Amazonas: 621 Alagoas: 370 Maranhão: 455 Rio Grande do Norte: 504 Paraíba: 423 Sergipe: 280 Piauí: 195 Tocantins: 238 Rondônia: 188 Amapá: 138 Acre: 126 Roraima: 95

Quais são as 10 áreas mais promissoras em 2023?

O estudo considerou diferentes níveis hierárquicos, desde funções operacionais ao cargo de diretor. De todas as áreas, o comercial/vendas lidera o ranking dos setores que mais apresentaram oportunidades de trabalho no primeiro semestre deste ano. De acordo com a CEO do Infojobs, a retomada do mercado justifica essa posição:

“Com a retomada econômica, as empresas estão apostando em formas de aumentar a lucratividade e atrair mais clientes. Portanto, seguindo o cenário do último ano, podemos esperar ainda mais aberturas de vagas para quem trabalha com vendas ou no setor comercial”

Ranking das áreas com mais vagas de emprego no primeiro semestre de 2023:

1. Comercial/Vendas: disparado em primeiro lugar, como a área com maior anúncio de vagas em 2023 com 52.545 oportunidades.

2. Administrativa: 8.350 oportunidades

3. Gastronomia: 7.058 oportunidades

4. Logística: 6.648 oportunidades

5. Construção Civil: 6.319 oportunidades

6. Industrial, Produção, Fábrica: 5.878 oportunidades

7. Serviços Gerais: 4.399 oportunidades

8. Contábil, Finanças, Economia: 4.323 oportunidades

9. Informática, TI, Telecomunicações: 4.135 oportunidades

10. Saúde: 3.825 oportunidades

“Quem está pensando em fazer transição de carreira, pode encontrar neste levantamento uma maneira de vislumbrar novas possibilidades. Há tempo de pensar ainda neste ano em novos cursos ou graduações que promovam capacitação,” diz Prado.

O que esperar deste novo semestre?

As expectativas com o mercado de trabalho seguem otimistas. De acordo com o levantamento do Infojobs, julho já começou com mais de 30 mil anúncios, o que representa um aumento de 32% em comparação com o último mês.

“Com esse estudo sobre as áreas mais promissoras de 2023, temos acompanhado que todas as expectativas de abertura de vagas estão sendo atingidas”, diz Prado.

Porém, a CEO reforça que os últimos estudos do Infojobs mostram um desafio no mercado de trabalho: o desejo de flexibilidade dos empregados ainda não está em linha com os regimes de trabalho ofertados pelas empresas:

“Embora uma outra pesquisa que realizamos aponte que 85% das pessoas aceitem trocar de emprego por mais dias de home office, as oportunidades para trabalhos presenciais continuam dominando as ofertas deste ano. Isso mostra que temos um desafio entre garantir o resultado das empresas e aumentar a satisfação do colaborador, ainda mais em um cenário de escassez no qual lidamos com os desafios de atrair e reter talentos.”

LEIA MAIS:

Estágio de R$2.599? Veja as áreas que pagam a maior remuneração para estudantes no Brasil

Linguagem corporal: 7 gestos que podem ajudar e atrapalhar em uma entrevista de emprego