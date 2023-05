Brasil gerou 195,17 mil empregos com carteira assinada em março

A economia brasileira gerou 195,1 mil postos de trabalho com carteira assinada em março, um aumento de 97,6% em relação ao mesmo mês de 2022, quando foram registrados 98,7 mil contratos. Os dados do Ministério do Trabalho foram divulgados nesta quinta-feira.

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de março deste ano registrou 2,16 milhões de contratados e 1,97 milhão de demitidos, gerando o saldo líquido de 195,1 mil admissões.

A quantidade total (acumulada) de vínculos ativos com carteira assinada, em março, totalizou 42,9 milhões. Uma alta em relação aos 41 milhões acumulados em março de 2022.

Valor do salário médio

Foi também divulgado nesta quinta-feira o salário médio de admissão de novos empregados. No mês de março ficou em R$ 1.960,72, um aumento de R$ 6,09 em relação ao mesmo mês do ano passado — que foi de R$ 1.954,63. Os valores são reais, com desconto da inflação.