Janssen, JBS, LATAM e outras empresas estão com vagas de emprego

O governo Lula anunciou nesta terça-feira uma nova lista de concursos públicos para a contratação de servidores federais. São 2,4 mil vagas de acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O total é de 8 mil já anunciados este ano.

Em paralelo, muitas empresas também estão oferecendo diversas vagas de trabalho em diferentes estados do Brasil.

Veja algumas oportunidades:

BrasilCenter

A BrasilCenter, empresa especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, anuncia a abertura de mais de 155 vagas de trabalho nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul do Brasil. As oportunidades são para consultores de vendas que atuarão com a prospecção de novos clientes, realizando visitas a condomínios residenciais e participando de diversas ações para oferecer um extenso portfólio de produtos e serviços de telecomunicações para os moradores, de acordo com as suas necessidades.

As vagas estão abertas para as cidades de São Paulo e Ribeirão Preto (SP); Porto Alegre (RS); Curitiba (PR); Florianópolis e Vale do Itajaí (SC); João Pessoa (PB); Goiânia (GO); Uberlândia (MG) e Brasília (DF). Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, ter Ensino Médio Completo e, de preferência, experiência com vendas.

Inscrições: os interessados devem cadastrar seu currículo no site da companhia e selecionar o setor de atuação desejado para iniciar as etapas de seleção on-line.

CATE

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo), está com mais de 600 vagas abertas até esta quarta-feira (19). Quem está em busca de emprego na capital encontra oportunidades nas áreas de comércio, serviços e indústria, com salários que vão desde R$ 800, para estagiários, até R$ 4.100 para efetivos.

Inscrição: Portal Cate ou em uma das 26 unidades do Cate Horário de funcionamento: das 8h às 17h É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

Decolar

A Decolar, empresa de viagens, anuncia a abertura de mais de 60 vagas para as áreas de Vendas e Operação em suas lojas físicas no Brasil. As oportunidades são para os cargos de consultor e supervisor para atuação presencial em São Paulo, Campinas e Grande SP, com posições para pessoas com deficiência.

Inscrições: os interessados encontram todos os requisitos diretamente no Linkedin da companhia.

Embracon

A Embracon, empresa há 35 anos no mercado de consórcio, abre vagas para a recém-inaugurada filial da Mooca, na cidade de São Paulo. A unidade entra na carteira de mais de 90 escritórios próprios da empresa, presente em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal. A filial está com 13 vagas de emprego para o setor comercial e não é necessário ter experiência no setor de consórcio para se candidatar.

Inscrições: acesse o site da empresa.

Grupo GR

O Grupo GR, empresa de segurança e terceirização, tem mais de 180 vagas de emprego este mês em todo o Brasil. Só no estado de São Paulo a empresa oferece 117 oportunidades de trabalho para diferentes funções. Entre os destaques estão 35 vagas para controladores de acesso, 19 para agentes de conservação, 14 para porteiro e 14 para vigilantes, entre outras opções.

Inscrições: as informações sobre vagas e orientações para os candidatos estão no site da empresa (www.grupogr.com.br) no ícone Trabalhe Conosco.

Hopi Hari

O parque temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo, anuncia a abertura de vagas de emprego em diversas áreas, como alimentos e bebidas, atrações (brinquedos), limpeza e SPO (Serviço de Proteção Operacional). O salário médio oferecido é de R$ 1500.

É exigido ensino fundamental para as vagas de limpeza, alimentos e bebidas, enquanto para os demais cargos é necessário possuir ensino médio. Além disso, é obrigatório residir nas cidades de Campinas, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Louveira-Sto. Antônio e Hortolândia. Currículos de outras regiões não serão aceitos.

Os candidatos devem ter disponibilidade de horário aos finais de semana e feriados, pois o parque opera nesses dias. A escala de trabalho é de 5x2.

Além do salário, o Hopi Hari oferece benefícios como fretado, vale transporte, refeição no local, cesta básica ou ticket alimentação e seguro de vida. O regime de contratação é CLT.

Inscrições: no LinkedIn da empresa ou no portal de vagas da empresa.

Icatu

A seguradora Icatu está com vagas abertas para atuação no Rio de Janeiro e em São Paulo. Há oportunidades para os níveis médio, técnico e superior, em cargos como Consultor de TI, Desenvolvedor II, Analista de Projetos Sênior, Assessor Comercial e Analista de Marketing, entre outras.

Inscrições: vejas todas as oportunidades na página oficial de vagas da Icatu

Janssen (J&J)

A Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, recebe inscrições para o programa “Geração J” até esta quinta-feira (20). Voltado para pessoas sem experiência no setor farmacêutico, a iniciativa oferece vagas de representante comercial para diversas cidades e regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre.

Para participar, é necessário ensino superior completo com conclusão até junho de 2023 e não possuir experiência na área comercial da indústria farmacêutica. O programa conta com desenvolvimento personalizado para potencializar as habilidades dos selecionados ao longo de 12 meses. O início de trabalho está previsto para setembro deste ano.

Inscrições: por meio do portal do programa.

JBS

A JBS, empresa de alimentos, retomou as atividades da unidade industrial da Friboi localizada na cidade de Juara (MT), nesta segunda-feira (17). A reinauguração da unidade irá gerar 350 empregos. O número se soma aos 1.450 novos postos que serão gerados com a recuperação da unidade de Diamantino (MT) e às 210 vagas que foram abertas pela unidade de Confresa (MT) na última semana. Com tudo isso, a previsão da companhia é gerar cerca de 2.000 novos empregos no Mato Grosso até o final de 2023.

Inscrições: as oportunidades de todas as unidades estão disponíveis no portal da empresa.

LATAM

A LATAM, companhia aérea, está planejando abrir mais de 300 vagas para mecânicos aeronáuticos até dezembro deste ano. As posições são para apoiar o crescimento sustentável dos voos da companhia.

A companhia busca por profissionais para as funções de Auxiliar Técnico, Mecânico Jr., Mecânico Pleno, Mecânico Sênior e Mecânico Especialista. Das quase 300 vagas previstas até dezembro, mais de 90 devem ser destinadas às operações do Centro de Manutenção da LATAM (CML) no aeroporto de Guarulhos, com mais de 65 mil metros quadrados disponíveis para as inspeções, reparos de rotina e testes de motor no principal hub (centro de conexões) da companhia. O LATAM MRO de São Carlos (SP) projeta 70 vagas para quem quer atuar na base responsável por mais de 50% de todas as manutenções programadas das aeronaves do grupo LATAM. As demais vagas estão espalhadas em outros 25 aeroportos com operações regulares da LATAM Brasil.

A carreira de mecânico na LATAM oferece oportunidades de atuar com diferentes modelos de aeronave (frota de Boeing 767, 777, 787, e dos Airbus A321, A320, A320neo e A319). A quantidade de vagas para cada posição varia conforme a necessidade de cada base da companhia. O pacote de benefícios para os novos funcionários inclui assistência médica e odontológica; auxílio academia; consignado; seguro de vida; vale-alimentação; vale-refeição, vale-transporte, além do programa de passagens aéreas com descontos para desfrutar os destinos domésticos e internacionais da LATAM.

Inscrições: interessados devem acompanhar a abertura dos processos seletivos em www.vagas.com.br.

Maxtrack

A Maxtrack, referência em tecnologia para rastreamento de passageiros e cargas na América Latina, anuncia a abertura de vagas destinadas para as áreas de tecnologia, atendimento e vendas.

As oportunidades são direcionadas para diferentes níveis de senioridade, com possibilidade de serem remotas, híbridas ou presenciais em Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Nova Lima (MG), Curitiba (PR) e São Paulo (SP). A faixa de remuneração e benefícios são alinhados aos oferecidos no mercado.

Inscrições: a candidatura é por meio do portal da companhia.

Outback Steakhouse

O Outback Steakhouse abre processo seletivo para o preenchimento de 55 oportunidades emprego para sua nova unidade no Shopping Lar Center em São Paulo. Há oportunidades para os cargos de recepcionista, atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha.

Inscrições: os interessados devem se inscrever pelo site do Outback.

Paytrack

A Paytrack, empresa de tecnologia que oferece uma plataforma para gestão de viagens e despesas corporativas, está com 50 vagas para atuação presencial na cidade de Blumenau/SC.

Há mais de 15 vagas na área de tecnologia, 20 posições para áreas comerciais e de marketing, e ainda vagas nas áreas financeira, de consultoria de viagens e de serviços gerais.

Entre outros benefícios, a Paytrack oferece plano de saúde, vale transporte, vale refeição ou alimentação flexível, convênio farmácia e auxílio creche/babá.

Inscrições: Para conferir todas as vagas e se inscrever, acesse o site da empresa.

Schneider Electric

A Schneider Electric, empresa de transformação digital de gerenciamento de energia e sustentabilidade, está com vagas abertas para profissionais negros. São vagas de especialistas das áreas de vendas, tecnologia e administração.

Inscrições: as vagas podem ser encontradas no site da companhia.

Tecnogera

A Tecnogera, empresa especializada em soluções completas em energia, comercialização, segurança energética e equipamentos elétricos, está com mais de 40 vagas abertas para diferentes cargos em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Mato Grosso.

Inscrições: para conferir os requisitos e se candidatar às vagas acesse o site da empresa.

Zucchetti

A Zucchetti, multinacional italiana de tecnologia, está com vagas abertas no Brasil nas cidades de Mogi Mirim/SP, Concórdia/SC e Florianópolis/SC. O regime de trabalho depende do cargo e as oportunidades são para Operador de Suporte Técnico, Vendedor SDR, Jovem Aprendiz, Consultor de Implantação, Analista de Recursos Humanos e Analista de Teste.

Inscrições: podem ser feitas no site da companhia

