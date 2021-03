Trabalhar em casa? Veja as mais de 2 mil vagas com home office em destaque

Está procurando um novo emprego? Na última semana, diversas empresas anunciaram a abertura de vagas para profissionais de diversas áreas. E todas abrindo a possibilidade de os contratados poderem fazer home office -- ou até de selecionar pessoas de qualquer lugar do país.

Um exemplo disso é o Grupo Movile. O ecossistema de empresas, que inclui o iFood e o PlayKids, tem 870 vagas de emprego abertas. As oportunidades são paratrabalho remotoe profissionais de todas as regiões do Brasil podem se candidatar.

Em 2020, foram mais de mil contratados para as empresas. Para as oportunidades agora, cerca de 45% das vagas serão para o time de tecnologia, com foco nas áreas de dados, engenharia e produto. Mas o grupo também procura por profissionais nas áreas de vendas, logística, marketing, recursos humanos, entre outras.

Todas já estão listadas no site de carreira do grupo Movile. Para o time de tecnologia, é possível se candidatar por aqui.

Já a Qintess tem 337 vagas em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. No entanto, mesmo com um escritório novo em folha em São Paulo, todas as vagas são para home office. Com a competência por talentos no mercado de tecnologia, eles também aceitam pessoas morando em qualquer estado. Veja mais sobre as oportunidades e se inscreva no site.

E a consultoria americana Avenue Code já tem 80% da sua equipe no Brasil, mesmo que a sede da emrpesa seja na Califónia. No momento, são 200 vagas com home office nas áreas de tecnologia, vendas, marketing e produto, entre outras.

Os contratados vão trabalhar na transformação digital de clientes no Brasil, assim como ajudar com novos projetos e negócios na América Latina, Canadá, Alemanha e Holanda. Confira as vagas pelo LinkedIn da empresa.

Com menos vagas, mas ainda com destaque: Lambda3, empresa de soluções digitais, tem 30 vagas com home office para pessoas desenvolvedoras, agilistas e profissionais de UX. E três das vagas são reservadas para o programa Devs do Futuro, que ensina iniciantes a programar na prática do dia a dia da empresa.

E a consultoria Math Marketing tem 22 vagas abertas e previsão de abrir mais 70 posições até o final do ano. As oportunidades são para início imediato e a seleção de candidatos é para escritórios de São Paulo, Porto Alegre ou home office. Candidaturas poderão ser realizadas neste link.

O Digio, plataforma digital de serviços financeiros, tem mais de 30 vagas abertas na área de tecnologia. Os benefícios incluem assistência médica e odontológica com ortodontia, seguro de vida, auxílio creche, vale-alimentação, vale-refeição, cesta de Natal, previdência privada, Gympass, Licença Paternidade estendida e PLR (Participação nos Lucros e Resultados). No atual momento, as equipes estão trabalhando remotamente. As inscrições são no site da empresa.

Os unicórnios

Após receber grandes aportes, é comum que as startups usem o investimentos para expandir seus times. É o exemplo dos unicórnios Loggi e MadeiraMadeira.

Em janeiro, a segunda empresa se tornou o 11º unicórnio brasileiros após aporte de US$ 190 milhões liderado pelo SoftBank e pelo Dynamo. E nessa semana eles anunciaram a abertura de 312 vagas nas áreas de operações, produto, vendas, marketing, tecnologia e na operadora logística BulkyLog.

Com oportunidades em várias cidades do país, a empresa curitibana está trabalhando em home office no momento. Apenas a operação da BulkyLog continua presencial. Dessa forma, os profissionais contratados devem seguir o mesmo regime do resto de suas equipes. Confira as oportunidades no site.

Já a Loggi anunciou ter recebido um aporte de 1,15 bilhão de reais para seguir expandindo sua atuação pelo país em fevereiro. Com pouco mais de 2.000 funcionários no país, eles têm cerca de 300 vagas abertas, especialmente nas áreas de tecnologia e operações.

Para os cargos administrativos, a Loggi garante o modelo de home office até o final do ano. Veja mais detalhes sobre as vagas e como se inscrever no site da empresa.