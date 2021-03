Consultoria americana abre 200 vagas com home office para brasileiros

Com sede na Califórnia, a consultoria de software Avenue Code abriu 200 vagas para profissionais brasileiros com trabalho remoto.

As oportunidades não são apenas para desenvolvedores, embora essa seja a principal área em expansão. A empresa também busca por profissionais das áreas de vendas, marketing e produto, entre outras.

Os contratados vão trabalhar na transformação digital de clientes no Brasil, assim como ajudar com novos projetos e negócios na América Latina, Canadá, Alemanha e Holanda.

A principal operação da consultoria no momento é no Brasil, com escritórios em São Paulo e Belo Horizonte e 80% de seus funcionários no país. Com as novas vagas e até o final de 2021, o plano é dobrar a equipe aqui.

A diretora de Talent Aquisition, Lais Ferrarezi, conta que a empresa está sempre buscando profissionais da área de TI.

“O mercado de tecnologia está muito aquecido e precisamos ser ágeis para estar à frente. Realizamos cerca de 300 contatos diários via LinkedIn e utilizamos outras ferramentas para buscar novos talentos. Destes, 30% ingressam em nossos processos seletivos. Atrasar um dia nessa dinâmica pode significar perder um bom profissional”, afirma.

No processo da Avenue Code, os recrutadores avaliam o perfil comportamental e conhecimento técnico dos candidatos e incluem uma etapa de análise junto com o cliente. Segunda a diretora, a empresa investe no aperfeiçoamento dos novos contratados para atender as exigências dos clientes.

Além de oferecer home office, a consultoria oferece um plano de desenvolvimento de carreira, programa de mentoria e coaching e um ambiente colaborativo.

Confira as vagas pelo LinkedIn da empresa.