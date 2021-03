Grupo Movile abre mais de 800 vagas com home office para todo o Brasil

O Grupo Movile, dono das empresas Movile, MovilePay, Sympla, Zoop, PlayKids e iFood, está com 870 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para trabalho remoto e profissionais de todas as regiões do Brasil podem se candidatar.

Mesmo na pandemia, as empresas do grupo receberam mais de mil novos contratados. Segundo Matheus Fonseca, gerente de RH da Movile, as empresas devem superar esse número em 2021, afinal as mais de 800 vagas anunciadas estão todas disponíveis agora.

“Estamos apenas no começo do ano e ainda tem muita coisa para acontecer. Essas vagas não são todas as previstas, são as oportunidades no momento. Quem entrar na empresa vai encontrar um crescimento ao longo do ano, o grupo está mudando constantemente”, fala ele.

O gerente explica que os negócios do grupo cresceram em 2020 e as vagas abertas indicam que este ano será igual. “É um sinal de quanto o nosso crescimento tem sido sustentável, não somos empresas que contratam no curto prazo, mas na base de um crescimento consistente e buscamos pessoas que nos ajudem a continuar crescendo”, diz.

O grupo já tinha a flexibilidade no seu modo de trabalho antes do isolamento, então puderam se adaptar rapidamente para o modelo remoto. Nas novas contratações, eles puderam expandir geograficamente sua busca por novos talentos e querem continuar expandindo o time sem ter limitações.

“Na contratação para trabalho remoto, muitos procuram por um grau de senioridade maior e em tecnologia. A gente conseguiu fazer isso em todas as áreas e níveis, desde os estagiários, e inclusive com pessoas fora do Brasil. Vemos que a localização não é mais um limitante, podemos construir times com os melhores talentos, independentemente de onde estão”, explica ele.

Para as oportunidades agora, cerca de 45% das vagas serão para o time de tecnologia, com foco nas áreas de dados, engenharia e produto. Mas o grupo também procura por profissionais nas áreas de vendas, logística, marketing, recursos humanos, entre outras.

E o gerente de RH revela as três principais características que eles mais têm procurado nos candidatos: a capacidade de aprendizado, resiliência e comunicação.

“Essa terceira não é saber falar bem apenas, mas a capacidade de entender os outros, fazer perguntas quando precisa e passar mensagens de maneira assertiva. As três são bem importantes para suportar o modelo de trabalho remoto”, fala ele.

Entre as vagas, algumas estão sinalizadas como exclusivas para o programa Empretece. No final do ano passado, o grupo divulgou a iniciativa com foco em profissionais negros e negras e assumiu o compromisso de preencher cargos de nível sênior à diretoria apenas quando encontrasse alguém com esse perfil.

“Ainda temos vagas em aberto, não vamos fechar as vagas até encontrar os profissionais. Já foram 14 vagas fechadas e em abril esses profissionais começam um processo de aceleração. Não é apenas um compromisso de contratação, mas queremos desenvolve-los", diz Fonseca.

Não há prazo para se candidatar para as vagas abertas. Todas já estão listadas no site de carreira do grupo Movile. Para o time de tecnologia, é possível se candidatar por aqui.