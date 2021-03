Novo unicórnio do Brasil, MadeiraMadeira abre mais de 300 vagas

A MadeiraMadeira, novo unicórnio brasileiro, está procurando profissionais e estudantes para preencher 312 vagas nas áreas de operações, produto, vendas, marketing, tecnologia e na operadora logística BulkyLog.

Em janeiro, a empresa se tornou o 11º unicórnio brasileiros após aporte de US$ 190 milhões liderado pelo SoftBank e pelo Dynamo. A plataforma para venda de itens para casa já atendeu mais de 3 milhões de clientes e atua como marketplace para mais de 1,5 milhões de produtos.

Fundada em 2009 por Daniel Scandian, Marcelo Scandian e Robson Privado, o negócio cresceu dez vezes nos últimos cinco anos e dobrou de tamanho apenas em 2020. Atualmente o time já tem mais de 1.400 profissionais.

Entre os planos para os novos recursos financeiros estão o investimento na recém-lançada marca própria de móveis e a ampliação do número de lojas físicas. Parte das vagas abertas são focadas no seu braço próprio de logística, batizado de BulkyLog, também uma das soluções que a empresa quer acelerar.

Para as novas posições, eles buscam principalmente pessoas para atuar como analista comercial, analista de facilities, analista de logística, cientista de dados, especialista em front-end, designer gráfico e consultor de Loja. Para estágio, as vagas são nas áreas de Pessoas & Cultura, UX, Dados e Procurement.

Com oportunidades em várias cidades do país, a empresa curitibana está trabalhando em home office no momento. Apenas a operação da BulkyLog continua presencial. Dessa forma, os profissionais contratados devem seguir o mesmo regime do resto de suas equipes.

Segundo Silvana Cardias, business partner da empresa, duas características para se destacar na seleção serão inovação e resiliência. Ela também destaca como diferenciais características como saber trabalhar em equipe, facilidade de se adaptar às mudanças, ser protagonista, colaborativo, entusiasta e apaixonado pelo que faz.

“Nós acreditamos que se temos as pessoas certas, conseguimos superar os desafios. Buscamos aqueles que são apaixonados por tecnologia e inovação, e gostam de desafios”, afirma.

Quem fizer home office terá um auxílio extra para o período em casa. A empresa ainda oferece seguro de vida, gympass e programa de orientação profissional.

Confira as oportunidades no site.