TIM abre vagas em lojas para profissionais com 50 anos ou mais

A empresa de telecomunicações TIM abriu vagas de emprego para programa de contratação de profissionais com 50 anos ou mais.

A iniciativa acontece em parceria com a Labora, startup de recursos humanos especializada em diversidade etária.

Todos os inscritos terão acesso aos cursos online com certificado da Labora, como o “Bem Vind@ à sua 2a Carreira” e “Especialista em Experiência do Cliente”.

O novo programa foi pensando pelo grupo de afinidade da TIM que discute esse pilar e segue a estratégia que já abriu vagas afirmativas para pessoas trans na companhia.

“Estima-se que 57% da força de trabalho do Brasil terá mais de 45 anos até 2040. Pensando nisso, decidimos lançar o TIM 50+ para dar ainda mais visibilidade à questão geracional no mercado de trabalho”, diz Giacomo Strazza, Head de Desenvolvimento, Educação e Inclusão no RH da TIM.

As vagas são para consultor de vendas em lojas de Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Mauá, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Para participar, só é necessário ter 50 anos ou mais, ter completado o ensino médio, familiaridade com smartphones e poder trabalhar em escalas nas lojas.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de fevereiro pelo site.

