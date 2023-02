"The Last of Us”: treine seu inglês com a série do momento

Se você está por dentro dos sucessos do início de 2023, com certeza já deve estar assistindo The Last of Us. A série tem batido milhões de espectadores a cada episódio, além de agradar tanto aos fãs quanto a crítica.

Mas se você ainda não começou a ver, aqui vão 5 motivos pelos quais deveria incluir em sua lista:

A série é baseada em um dos jogos de mais sucesso desenvolvidos para PlayStation; É distópica, se passa num mundo em que uma infecção causada por fungos se espalhou pelo mundo (fãs de filmes/séries do gênero vão amar); Mesmo que você não conheça o jogo, a história é muito bem desenvolvida, há personagens e contextos novos que você acompanhará tranquilamente; Pedro Pascal e Bella Ramsey são simplesmente sensacionais! Se você viu Game of Thrones, vai lembrar dos dois de lá. Pedro Pascal também teve papéis incríveis em The Mandalorian e Narcos. Os cenários e trilha sonora são impressionantes! Não é à toa que a série está com uma das notas mais altas no IMDb. https://www.imdb.com/title/tt3581920/

Confira o trailer:

Agora que você já sabe porque precisa assistir, veja aqui algumas curiosidades para você que está aprendendo inglês:

Primeira coisa que você pode praticar é o próprio título da série. O “of” do meio, você vai pronunciar com som de v, além do som do A em LAst, que no inglês americano é mais aberto e claro. Acesse aqui pra ouvir exemplos: https://youglish.com/pronounce/the%20last%20of%20us/english

Outra curiosidade é a palavra fungo. No singular você diz fungus, e no plural, fungi, tem algumas possibilidade de pronúncia que variam entre falantes. Ouça algumas aqui: https://youglish.com/pronounce/fungi/english?

Os nomes dos tipos de infectados que você (provavelmente) conhecerá ao longo da série: runner, stalker, clicker, bloater, shambler.

O fungo da série realmente existe (SCARY!). Assista esse vídeo em inglês para conhecer: https://www.youtube.com/watch?v=vijGdWn5-h8&t=10s&ab_channel=NationalGeographic

Outra dica bacana é assistir entrevistas em inglês no Youtube com os atores da série. Fica uma aqui como exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=EwHrjZxAT7g&ab_channel=HBOMax

E aí, curtiu? “When you’re lost in the darkness, look for the light”

Enjoy!

Sobre a autora

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 12 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas (https://www.companhiadeidiomas.com.br). Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

E como está seu aprendizado de inglês? Sente que precisa de ajuda para incorporar hábitos, se expor, ou tem outras dificuldades de aprendizagem? A equipe da @verbify.oficial, empresa do grupo Companhia de idiomas, está oferecendo 5 vagas em nossa mentoria gratuita sobre Aprender a Aprender, para leitoras e leitores dessa coluna (é só citar que viu as dicas na Exame.com). Fale diretamente conosco por DM ou por e-mail: atendimento@verbify.com.br

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.