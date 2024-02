Tetra Pak abre inscrições para Programa de Estágios com bolsa-auxílio de até R$ 2.400

A Tetra Pak, empresa de soluções de processamento e envase de alimentos, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágios. As vagas serão distribuídas entre Monte Mor (SP) e Ponta Grossa (PR), locais onde a empresa mantém duas fábricas de embalagens, além da unidade da companhia localizada na cidade de São Paulo.

As posições serão distribuídas para atuação nas seguintes áreas: Planejamento de Recursos, Upgrades para Equipamentos de Processos/Envase, Manutenção, Manutenção (Mecatrônica), Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, Produção, Marketing e Automação.

O início das atividades está previsto para agosto de 2024, tendo duração de um ano e podendo ser estendido por mais um ano.

Quais são os requisitos?

O programa disponibiliza vagas para estudantes de ensino superior que:

Irá concluir o curso entre julho de 2025 e julho de 2026;

Tenha disponibilidade para estagiar 30 horas semanais em modelo de trabalho híbrido;

Esteja cursando uma das seguintes graduções: Engenharias (Química, Alimentos, Automação, Elétrica, Produção, Mecânica), Administração e Relações Internacionais.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio de R$ 1.600 (para estudantes do nível técnico) e de R$ 2.400 (para estudantes do ensino superior), os estagiários contarão com os seguintes benefícios:

Dia livre de aniversário

Plano de saúde

Plano odontológico

Refeição

Transporte

Gympass

Recesso de 30 dias

Cobertura de Seguro de vida

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa de Estágios Tetra Pak 2024 podem ser feitas até 17 de março. Veja na página de cada unidade como participar do processo seletivo:

Vagas para estágio na Tetra Pak em Monte Mor (São Paulo):

Estudantes do Ensino Superior

Estudantes do Ensino Técnico

Vagas para estágio na Tetra Pak em Ponta Grossa (Paraná)

Vagas para estágio na Tetra Pak em São Paulo (São Paulo)