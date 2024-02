GM abre inscrições para seu primeiro programa de trainee só para mulheres negras

A GM (General Motors Company), empresa multinacional de fabricação automotiva com sede nos EUA, realizará pela primeira vez uma edição só para mulheres negras de seu programa de trainee, o TRACK 2024 – a sua história importa.

Serão 15 vagas disponíveis para trabalhar em São Caetano do Sul (SP), sede da empresa. As oportunidades são para as áreas de finanças, manufatura, compras, logística e cadeia de suprimentos, vendas, pós-vendas, marketing, engenharia e recursos humanos.

O programa TRACK deste ano tem como objetivo ampliar a representatividade feminina e negra no quadro de funcionários da GM e visa contribuir para atingir a meta global da companhia.

“Essa nova edição do TRACK faz parte da nossa estratégia de DE&I, que inclui um forte trabalho afirmativo e intencional na temática da representatividade. Já fizemos uma edição exclusiva para pessoas negras em 2021 e outra somente para mulheres em 2023, e agora consideraremos a interseccionalidade entre esses dois importantes grupos”, afirma Christian Cetera, diretor executivo de recursos humanos da GM América do Sul.

Quais são os requisitos?

Para se candidatar, será necessário:

Ter concluído a graduação de bacharelado (presencial ou EAD) de qualquer curso entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023,

Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente em São Caetano do Sul;

Ter disponibilidade para viagens ou mudanças;

Conhecimento no idioma inglês será considerado um diferencial.

Quais são os benefícios?

Além do salário, os traines da GM contarão com os seguintes benefícios:

Plano médico (gratuito para o empregado, contributivo parcial para dependentes);

Plano odontológico (Optativo, pago)

Vale-alimentação

Previdência Privada

Auxílio creche (para os filhos das colaboradoras que tenham até 4 anos)

Flex Time

Home office (parcial, 2X na semana)

Desconto venda de veículo novo e seminovo

Convênio farmácia

Restaurante no local (Subsidiado)

Transporte (contributivo)

Chevrolet Vantagens (descontos em lojas)

Brinquedos de Natal para filhos até 10 anos

Academia (Gympass)

Seguro de vida

Como funcionará o processo seletivo?

O processo seletivo tem quatro etapas que envolvem dinâmicas em grupo e encontros com líderes da GM.

O programa TRACK da GM tem duração de três anos e as candidatas selecionadas passarão por rotações entre as subáreas e desenvolverão um projeto em suas áreas de alocação, para se tornarem as líderes do futuro da companhia.

Em 2013, a GM alcançou um marco importante ao apresentar Mary Barra como CEO global, a primeira mulher a comandar um grupo automotivo na história. Além disso, desde 2021 a empresa passou a contar com ao menos 50% de mulheres entre os candidatos para posições mensalistas, com o objetivo de estimular a presença das mulheres na indústria automotiva.

Como se inscrever?

As inscrições ficam abertas até 28 de fevereiro e podem ser feitas no site do Programa TRACK 2024.