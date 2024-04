Suzano está com vagas abertas para programas de Estágio Superior e Técnico; veja como participar

Suzano , empresa de fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com vagas abertas para os seus programas de Estágio Superior e Técnico 2024.1, intitulados ‘’Raízes do Futuro’’ e ‘’Plante o Futuro’’, respectivamente.

Sobre o Programa Estágio Superior

O Programa de Estágio Superior está com mais de 110 posições disponíveis para atuação nas áreas Florestais, Industriais e Corporativas da companhia, disponíveis nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e São Paulo.

Para participar, é necessário ser estudante do Ensino Superior nas modalidades bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, com previsão de conclusão do curso entre julho de 2025 a dezembro de 2026.

Sobre o Programa Plante o Futuro

O Programa Plante o Futuro por sua vez está com mais de 70 vagas abertas para atuação nas áreas Industriais, Florestais e Corporativas da companhia, nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os(as) interessados(as) devem estar estudando um curso técnico com previsão de formatura a partir de agosto de 2025.

Para ambos os programas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade da área e unidade. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, por exemplo, não é necessário.

Quais são os benefícios?

Os programas oferecem salário compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale transporte ou fretado nas unidades industriais.

Como funcionará o processo seletivo?

O processo de seleção é 100% online e conta com etapas de aderência de fit cultural (avaliação do perfil do candidato ou candidata com a cultura da empresa), desafios online, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, painéis e entrevistas.

O resultado do processo seletivo será divulgado a partir de junho, com previsão de início das atividades em agosto.

Como se inscrever?

Para os interessados no Estágio Técnico, as inscrições estão abertas até 30 de abril devem ser feitas pelo link: https://estagiotecnicosuzano.gupy.io/

As inscrições para o Estágio Superior ficam abertas até 03 de maio e podem ser feitas por meio do link: https://www.suzano.com.br/estagio

