Nestlé abre inscrições para Programa de Estágio 2024; veja os requisitos

Estão abertas as inscrições para o. As vagas serão destinadas às áreas de Gestão de Pessoas e Compliance; SHE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente); Supply Chain e Marketing. O processo seletivo inclui feedback personalizado e plataforma de capacitação para todas as pessoas inscritas.

Quais são os benefícios?

Os benefícios oferecidos, além da bolsa-auxílio compatível com o mercado, são:

Total Pass;

Programa de bem-estar com direito a atendimentos psicológicos e nutricionistas;

Vale-refeição;

Auxílio transporte;

Assistência médica;

Seguro de vida,

13º salário;

Férias remuneradas;

Desconto no Empório Nestlé (a loja de produtos Nestlé).

Quais são os pré-requisitos?

Como pré-requisito, é preciso ter:

Conhecimento básico do pacote Office – Word, Excel, Powerpoint;

Ter ao menos um ano para a conclusão do curso;

Disponibilidade para estagiar seis horas diárias;

Ter disponibilidade para trabalhar no modelo de trabalho híbrido (três vezes por semana no escritório e duas vezes por semana de maneira remota – na capital paulista).

Como se inscrever?

Estudantes poderão se inscrever no programa de Estágio até o dia 11 de abril por meio do site da Nestlé. https://www.nestlecomvoce.com.br/programa-de-estagio.

As pessoas selecionadas vão iniciar as atividades na Nestlé no começo de maio.