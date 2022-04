Startups, fintechs e empresas de tecnologia com mais de 300 vagas

Para aqueles que sempre sonharam em trabalhar em uma startup ou conhecer de perto o funcionamento de uma fintech, pode ter chegado a hora.

A EXAME preparou um levantamento das vagas de emprego abertas em fintechs e startups. São mais de 300 vagas distribuídas em oito empresas diferentes. Confira:

InfoJobs

A InfoJobs, empresa de tecnologia focada em recrutamento, está com oito vagas de emprego disponíveis. As posições abertas variam, desde cargos mais iniciais, como estagiários, até posições mais sênior, como executivo comercial.

Os salários variam de acordo com a oportunidade e os interessados podem se candidatar pelo PandaPé, software de recrutamento do InfoJobs.

Onze

A Onze, fintech de saúde financeira e previdência privada corporativa, está com seis oportunidades disponíveis. Entre elas, há vagas para Sales Development Representative, Inside Sales, Pessoa Coordenadora de Planejamento Financeiro, Pessoa Gestora de Crédito e Account Executive.

Entre os benefícios das oportunidades estão previdência privada com match de 100% oferecida pela Onze, parceria com Gympass, Vale Uber e bônus anual de acordo com desempenho individual e desempenho da empresa.

Os interessados podem se inscrever através da página oficial de contratação da companhia.

QI Tech

A QI Tech, empresa de tecnologia com licença bancária e primeira Sociedade de Crédito Direto aprovada pelo Banco Central do Brasil, anuncia nove oportunidades de emprego.

Entre as vagas disponíveis estão: Desenvolvedor BackEnd, Desenvolvedor Front End, UX/UI Pleno, Analista de Comunicação (Copywriter), Especialista de Cybersecurity, DevOps, Analista de Testes - QA, Estágio Financeiro e Estágio Comercial.

Os interessados podem se candidatar através da página oficial da empresa na plataforma Gupy.

Listo

A Listo, fintech de pagamentos focada nas pequenas e médias empresas (PMEs), está com 100 vagas abertas para consultores em todo território nacional.

Com contrato CLT, a fintech tem à disposição de seus funcionários o Beneflex, programa que flexibiliza a escolha dos benefícios para que seus colaboradores possam utilizar da maneira que faça sentido para o seu momento de vida e de acordo com as legislações vigentes.

Entre os benefícios estão: Seguro de Saúde, Vida e Odontológico, Vale Alimentação, Vale Refeição, Auxílio Creche e Vale Transporte.

Para aqueles que já trabalharam com vendas e acharam a proposta da Listo interessante, é possível se inscrever pela página oficial de vagas da companhia.

BX Blue

A BX Blue é uma fintech que atua como marketplace de crédito consignado, criada para ajudar aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos federais. A startup está com cinco vagas abertas nas áreas de vendas, tech e marketing.

Os interessados podem realizar a inscrição através da página oficial da empresa no LinkedIn.

Ativy

A Ativy, ecossistema de tecnologia, está com vagas abertas para diversas posições em todo o país.

A companhia é composta por sete startups independentes e mais de 280 colaboradores dedicados em criar soluções integradas em nuvem. A empresa possui atualmente 10 posições abertas e está com uma vaga afirmativa para mulheres que acabaram de ter filhos.

Os interessados podem realizar a inscrição através da página oficial da empresa na plataforma Gupy.

Voxy

A Voxy, Edtech que ensina inglês adaptado às diferentes áreas de atuação das empresas, está com vagas para o time de vendas e engenharia de software.

São cinco vagas em regime remoto para o Brasil, incluindo uma vaga de estágio no time de Marketing.

Os candidatos devem se inscrever através da página oficial da companhia na olataforma Greenhouse.

Sami

A Sami, operadora de planos de saúde para pequenas e médias empresas e profissionais liberais, abriu vagas para os setores de marketing, vendas, tecnologia e conteúdo.

São mais de 20 posições abertas em regime de remoto, nos mais diferentes níveis hierárquicos.

Os candidatos devem se inscrever através da página oficial da companhia na plataforma Gupy.

SysMap

A SysMap Solutions, empresa especializada na integração de sistemas e consultoria em processos de tecnologia, está com mais de 200 vagas abertas, que abrangem áreas distintas, como: dados, desenvolvedores Full Stack, Back-end e Front-end, mobile, designers UX e UI, arquitetos de microsserviços, além de diversas opções na área de Salesforce, para diversos perfis, como desenvolvedores, líderes técnicos e especialistas Vlocity.

As vagas são, na maioria, para trabalhar remotamente, permitindo a candidatura de profissionais de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Os profissionais podem consultar mais informações sobre as vagas e se candidatar através da página oficial de contratação da companhia.

