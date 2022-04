Empresas do mercado financeiro têm mais de 600 vagas de emprego abertas

A cada ano que passa, cresce o interesse do brasileiro com o mercado financeiro. Em 2021, a bolsa brasileira atingiu a marca histórica de 4 milhões de contas de pessoas físicas.

Se o interesse no setor cresce, as empresas precisam acompanhar esse movimento. E, dada a demanda, muitas companhias que atuam do mercado financeiro estão com vagas de emprego abertas.

Veja também:

Últimos dias – Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022. É GRATUITO

Esta é a chave do sucesso para quem deseja trabalhar no mercado financeiro

De R$5 a R$20 mil por mês no mercado financeiro com apenas 1 certificação

A EXAME preparou uma lista de empresas com as vagas de emprego abertas para ajudar aqueles que querem trabalhar com o mercado financeiro. Há vagas em gestoras, casas de análise, fintechs e outras. Confira:

Suno Research

A Suno Research, frente de análise da Suno, está com 12 vagas abertas para profissionais de diversas áreas.

Há oportunidades para analista de investimentos (CNPI), assistente administrativo, engenheiro(a) de software sênior, advogado(a) especializado de mercado de capitais, analista de web analytics (sênior), analista de cultura e desenvolvimento (pleno), designer (pleno).

Há, ainda, vagas de estágio nas áreas de risco e compliance, backoffice e fusão e aquisição.

A maioria das vagas é para o regime remoto. Embora não divulgue a faixa salarial da vaga, a Suno oferece um pacote de benefícios amplo que inclui convenio médico; convênio odontológico; seguro de vida; vale-refeição; desconto Gympass e Zenklub; PLR.

As Inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Suno.

BTG Pactual

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), está com vagas abertas, remotas e presenciais, para profissionais de diversas áreas. São mais de 400 posições a ser preenchidas, sendo 163 em tecnologia. As demais vagas estão distribuídas entre as áreas de varejo (B2C e banco transacional), B2B, compliance, marketing e outras.

Entre as posições disponíveis no momento, 40% são direcionadas para profissionais das áreas de tecnologia, para vagas de nível júnior, pleno e sênior. Os interessados devem se inscrever no site de carreiras do BTG Pactual, na plataforma Kenoby.

Globus Seguros

A corretora Globus Seguros está com 25 vagas em modelo híbrido — nos regimes CLT e PJ — para os escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo.

As oportunidades são para as áreas administrativa, comercial, técnica e de tecnologia.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: contato@globusseguros.com.br.

Quantum Finance

A Quantum Finance, provedora de ferramentas e soluções para empresas do mercado financeiro, está com 11 vagas abertas e recruta profissionais para as áreas de tecnologia, digital marketing e CX.

Há também oportunidades vagas de estágio abertas nas áreas de controladoria, TI e produtos.

A Quantum não divulgou a faixa salarial das posições nem os benefícios da vaga. As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da companhia.

Afinz

A Afinz, plataforma de soluções financeiras, está com 16 vagas de emprego abertas — em regime CLT, para trabalhar presencialmente na cidade de Sorocaba/SP.

São seis oportunidades para operador de vendas, cinco para relacionamento e mais cinco no setor de cobranças, sendo uma delas exclusiva para PCD. Os benefícios ofertados e a faixa salarial das posições não foram divulgados.

As inscrições devem ser realizadas pela página oficial da empresa na plataforma Kenoby.

Leve

A Leve, fintech catarinense que oferece uma rede de soluções financeiras para que colaboradores possam contornar as dificuldades financeiras, está com quatro vagas de emprego abertas.

As posições disponíveis são para analista de suporte (junior), analista de marketing (juniror/pleno) e product designer (pleno).

Entre os benefícios oferecidos pela fintech estão: cartão flexível, onde o colaborador pode escolher como usar o valor do benefício; plano de saúde; Gogood (benefício de academias e profissionais da saúde); auxílio educação e consultoria financeira.

O local de trabalho é na Lagoa da Conceição, Florianópolis, e o modelo é híbrido.

Para se inscrever é necessário enviar currículo e o link do perfil no Linkedin para vagas@somosleve.com.br.

BizCapital

A BizCapital, fintech que oferece soluções financeiras para PMEs, está com 11 vagas de emprego abertas para o Rio de Janeiro e São Paulo para posições como: analista contábil, analista de produto — crédito, desenvolvedor(a) — full-stack, back-end ou front-end, especialista de projetos & processos, especialista em analytics e vagas de estágio para as áreas de infraestrutura e analytics.

Além disso, a fintech está com vagas abertas para seu banco de talentos nas seguintes áreas: desenvolvedor front-end, desenvolvedor full stack, e vagas para PCD.

Os interessados podem realizar a inscrição através da página oficial da empresa na plataforma Gupy.

Basement

O Basement, startup criada para simplificar o compartilhamento do equity, está com sete vagas de emprego abertas para áreas como: customer success (PL), dev front-end (SR), product manager, executivo de vendas, analista de marketing de produto, analista de talent acquisition e analista de marketing de conteúdo.

As inscrições podem ser realizadas na página oficial de recrutamento da empresa.

BoletoFlex

A BoletoFlex, fintech que oferece solução de crédito instantâneo para parcelamento de compras online e offline via Pix ou boleto, também está com vagas abertas para a área de tecnologia, marketing, atendimento e comercial.

Embora não divulgue a faixa salarial das posições, a empresa oferece um rol de benefícios, que inclui vale-alimentação e vale-refeição em um só cartão (benefício flex); plano de saúde Bradesco; Guapeco (planos com desconto para o pet); convênio com Sesc; convênio com escolas de inglês; day off no mês do aniversário, entre outros.

As inscrições podem ser realizadas pela página oficial da BoletoFlex na plataforma Gupy.

Champs Law

O Champs Law, escritório de direito empresarial, especializado em direito societário, em finanças e mercado de capitais, está com quatro vagas abertas em São Paulo, no modelo presencial, para as áreas de jurídico (advogado societário / M&A e advogado peno contencioso estratégico) e RH (analista de RH pleno/sênior).

Os candidatos podem se inscrever através do e-mail amanda.mol@champs.law.

Ailos

Ailos, sistema de cooperativas de crédito, está com diversas vagas abertas. As cooperativas que fazem parte do Sistema Ailos, incluindo a Central, têm mais de 200 vagas abertas em Santa Catarina, no Paraná e Rio Grande do Sul.

Há vagas presenciais e remotas em áreas como negócios, tecnologia, financeiro, controladoria, jurídico, marketing, entre outras.

As oportunidades por cooperativa são atualizadas constantemente e podem ser encontradas no site oficial da Ailos.

Jeitto

A fintech Jeitto, aplicativo que concede limite de crédito, está com três vagas abertas para a área de tecnologia em regime CLT.

São elas: analista de dados pleno, analista de quality assurance júnior e analista de quality assurance pleno.

Os candidatos podem realizar a inscrição pela página oficial da Jeitto na plataforma Gupy.

123Qred

A 123Qred, fintech que oferece crédito a pequenas e médias empresas, está com três vagas abertas: software engineer (front end), software engineer (data) e especialista de marketing de performance.

Os interessados devem mandar seu currículo para o e-mail: vagas@123qred.com.br

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.