Startup vai abrir 150 vagas em 2022 e não vai exigir diploma

A Consolide, startup brasileira de registro de marcas, planeja abrir mais de 150 vagas de emprego em 2022. E a maioria das oportunidades não exigirá diploma universitário.

Com muitas vagas abertas para a opção de trabalho remoto, a empresa também espera atrair candidatos de todo o Brasil.

Segundo Helena Cesa, responsável pela área de Gestão de Pessoas na Consolide, explica que a área comercial é a única com quase todo o time em trabalho presencial.

“Em 2021, nos reestruturamos e buscamos desenvolvimento, além de mentores para nos prepararmos para a gestão de maneira remota. Agora, o objetivo é ampliar o time comercial em vagas home office”, afirma.

Com sede em Araranguá, Santa Catarina, a startup foi fundada em 2017 e já teve mais de 17 mil clientes. A ideia do negócio é facilitar o registro de marcas para micro e pequenas empresas com um processo totalmente online.

Segundo o CEO Alan Marcos, as contratações vão acompanhar o crescimento acelerado da empresa, que tem uma taxa de crescimento de 103% ao ano.

As novas oportunidades na empresa serão para esse time, assim como na equipe do Jurídico, Suporte, Gestão de Pessoas, UX/Produto e Marketing.

As primeiras 50 posições serão publicadas até junho e as restantes serão preenchidas até o final do ano.

As vagas serão em regime CLT e oferecem benefícios como vale-refeição, plano de saúde e premiações como viagens. Os interessados podem já se inscrever no banco de talentos pelo site e acompanhar a empresa pelo LinkedIn.

