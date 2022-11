Setor de US$ 120 bi contrata profissionais para tecnologia sem exigir conhecimento em programação

US$ 5 trilhões. Este é o valor que será movimentado pelo metaverso até 2030, segundo estimativas da consultoria McKinsey. Apesar de alto, o montante se torna mais factível ao olhar para o que já foi investido na nova tecnologia.

De acordo com o relatório “Value Creation in the Metaverse”, de janeiro a maio de 2022 foram investidos mais de US$ 120 bilhões no metaverso. O valor é o dobro de tudo o que foi investido em 2021, cerca de US$ 57 bilhões.

Outra estimativa do JPMorgan aponta que o metaverso pode alcançar os US$ 4 trilhões na China, chegando a triplicar o mercado de jogos online do país para US$ 131 bilhões.

Esses aportes vêm de diversas empresas e instituições diferentes como Facebook (Meta), Microsoft, Nike, Adidas, Balenciaga, LEGO, Itaú, Vans, Gucci, Burberry, Renner, Stella Artois, e outras centenas.

Inclusive, as estimativas são altas assim, porque todas as empresas que estão na internet hoje, vão ser obrigadas a migrar para o Metaverso nos próximos anos se quiserem se manter competitivas.

Metaverso: sobram vagas, mas faltam especialistas

Apesar dos bilhões investidos e do potencial de crescimento, o metaverso ainda é uma tecnologia recente e que está em processo de desenvolvimento. O novo ambiente virtual é comparado à internet e ao celular em seus primórdios.

Quando essas tecnologias surgiram, ninguém imaginava todo o seu potencial, as empresas e aplicativos que seriam criados a partir deles (como Ifood, Uber, Airbnb e bancos digitais, por exemplo) e como moldariam os hábitos e o dia a dia da sociedade. O mesmo é estimado para o metaverso.

O novo ambiente virtual já possui até mesmo uma economia própria, com as criptomoedas, NFTs e ativos digitais, e tem potencial para mudar a relação das pessoas não só com o dinheiro, mas com o trabalho e com as interações sociais.

Mas, para tudo isso funcionar, são necessários profissionais que saibam integrar projetos digitais das empresas no metaverso. Por ser uma tecnologia tão nova, esses profissionais são raros. Poucos já se aventuraram no metaverso para entendê-lo e pensar na sua aplicação para empresas, negócios e instituições.

Digital Manager: o profissional do metaverso

Esse profissional é chamado de Digital Manager especializado em Metaverso, e a procura por ele cresce a cada dia, uma vez que é o especialista que vai comandar a implantação do metaverso nas empresas. É de se imaginar que esse profissional precisa ser de tecnologia, mas o fato é que pode ser de qualquer área.

Não é preciso ter nenhum conhecimento profundo em tecnologia, entender de programação ou de desenvolvimento de software. Por mais que tecnologia seja a base do metaverso, a principal função do Digital Manager e Metaverso será supervisionar todo o ciclo de vida de um projeto digital, da concepção ao lançamento de um produto ou serviço. Ou seja, a formação pode ser em qualquer área.

Salários acima de R$ 30 mil

Existem centenas de milhares de empresas que vão ser obrigadas a se adaptar a essa nova realidade, da mesma forma que tiveram que se adaptar à internet. Por isso os salários oferecidos ao Digital Manager são tão altos, é a lei da oferta e da demanda. Se existe um profissional muito escasso, com muita procura no mercado, o salário tende a subir muito.

O Digital Manager ainda é escasso porque se trata de uma nova profissão em um novo mercado que está sendo construído. E é comum encontrar vagas disponíveis oferecendo salário de 5 dígitos, que, em alguns casos, ultrapassam os R$ 30 mil, como é possível ver abaixo.

Como se tornar um digital manager e metaverso

Para ajudar a posicionar os brasileiros de forma competitiva neste novo mercado, a EXAME Academy, braço educacional da EXAME, em parceria com o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, apresentam a série gratuita Carreira no Metaverso.

As aulas serão ministradas pela diretora de tecnologia da EXAME, Izabela Anholetti, que possui anos de experiência na área. No curso, os alunos vão aprender:

O que é o metaverso e qual o potencial da nova tecnologia

Como construir uma carreira no metaverso

Quais são as habilidades necessárias para se tornar um Digital Manager em Metaverso

O passo a passo para mudar de carreira ou para começar uma nova experiência neste ambiente virtual

Vale salientar que, ao final da aula, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo.

