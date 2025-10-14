Carreira

Essa é a nova liderança que as empresas inovadoras estão buscando — será que você tem ela?

Liderança não é sobre cargos ou hierarquia, mas sim sobre atitude, influência e o impacto que você gera nas pessoas ao seu redor

Businessman standing on the top of cliff looking through monocular for success. business concept of goal, mission, vision, career path and leadership. (Diki Prayogo/Getty Images)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18h12.

De acordo com a Harvard Business Review, ser líder não depende de um título, e sim da capacidade de inspirar, assumir responsabilidades e gerar valor para o time e a organização. 

Muitas vezes, os profissionais mais influentes de uma empresa não são os que ocupam posições de chefia, mas aqueles que se destacam pela forma como se comportam, colaboram e motivam os outros.

O que faz de alguém um verdadeiro líder

Liderar é ter iniciativa, visão e empatia. Significa agir com propósito e responsabilidade, mesmo quando não há ninguém observando e mesmo sem o poder formal de um cargo de chefe. 

O verdadeiro líder é aquele que contribui para o crescimento coletivo, melhora o ambiente de trabalho e inspira confiança nas pequenas atitudes do dia a dia.

Você pode se tornar um líder seguindo alguns passos:

1. Cresça um pouco todos os dias

O primeiro passo para se tornar um líder é investir no próprio desenvolvimento. Aprender continuamente, buscar feedbacks e aprimorar suas habilidades aumenta seu valor dentro da equipe e o impacto que você pode causar.

2. Descubra e use seus pontos fortes

Em vez de gastar energia tentando corrigir cada fraqueza, concentre-se em desenvolver seus talentos naturais. Saber o que você faz bem e colocar essas habilidades a serviço da equipe é o que gera influência real e reconhecimento.

3. Conecte-se genuinamente com as pessoas

Liderar é, acima de tudo, saber se conectar de forma autêntica e empática. Escutar com atenção, comunicar-se com clareza e demonstrar interesse genuíno pelo outro são atitudes que fortalecem laços e criam confiança.

4. Pratique vulnerabilidade e autenticidade

Ser líder não é parecer perfeito, e sim mostrar humanidade e honestidade. Admitir erros, compartilhar aprendizados e agir de forma verdadeira torna suas interações mais acessíveis e inspira o respeito do time.

5. Cultive empatia em cada interação

Todo mundo enfrenta desafios invisíveis. Praticar empatia, especialmente diante de falhas ou conflitos, transforma o clima da equipe e cria um ambiente mais colaborativo e saudável.

Liderar é uma escolha, não um cargo

A liderança começa quando você assume responsabilidade pelo próprio crescimento e pelo sucesso coletivo, independentemente da sua posição na empresa. Quando você agrega valor, compartilha conhecimento e inspira os outros, já está exercendo liderança.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

