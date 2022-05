Sciensa abre 40 vagas de emprego com home office; saiba se inscrever

A Sciensa, empresa brasileira especialista em transformação digital e construção de produtos digitais para marcas como Santander, Natura e CVC, anuncia que está a procura de 40 novos profissionais no Brasil para integrar o time da companhia.

Veja também:

A empresa busca por profissionais nas áreas de inovação e engenharia de software, com o intuito de agregar ainda mais valor ao time, prezando sempre pela diversidade e inclusão.

Para Felipe Oliveira, fundador e CEO da Sciensa, seguir gerando oportunidades de trabalho com foco no desenvolvimento pessoal e profissional é muito satisfatório. “Nos esforçamos muito para continuar crescendo e oferecer novas vagas de trabalho. Para nós, é muito gratificante poder ajudar as pessoas profissionalmente e ensiná-las todo o processo de trabalho e cultura da Sciensa”, comenta o executivo.

Segundo o CEO, a tecnologia é um meio fundamental para tornar o mundo em um lugar melhor e a empresa está em uma constante busca por talentos que possam ajudar a realizar esse objetivo.

“A Sciensa entende que todo profissional é capaz de contribuir para a equipe. Por isso, raça, cor, religião, gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, descendência ou idade não são impeditivos para fazer parte da companhia. O que nós buscamos é uma pessoa que tenha vontade de se desenvolver com novas tecnologias, ferramentas e plataformas”, pontua.

Se inscreva no processo da Sciensa

Os interessados em se inscrever no processo seletivo da Sciensa devem acessar a página oficial da empresa no LinkedIn.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.