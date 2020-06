Santander abre 1.500 vagas de emprego em tecnologia e outras áreas

O banco Santander quer atrair talentos para preencher 1.500 vagas de emprego. Eles buscam especialistas de alta performance em áreas de Tecnologia, Dados, Riscos, Finanças e Jurídico.

A maioria das oportunidades será no time de tecnologia. Segundo comunicado do banco, a área foi decisiva para adaptar a operação para o home office e disponibilizar produtos e serviços online aos clientes.

O Santander procura principalmente por arquitetos e desenvolvedores especializados em Web, Mobile, Big Data, Inteligência Artificial e Cloud.

Segundo Vanessa Lobato, vice-presidente de Recursos Humanos do Santander Brasil, eles estão se preparando para lidar com uma nova realidade após a pandemia. “Ainda está se desenhando, mas, sem dúvida, exigirá profissionais de alta performance e capacidade de adaptação”.

Os interessados podem se candidatar pelo banco de talentos do banco no site de vagas do banco ou do Gupy.

Para quem quer começar uma carreira em tecnologia, o banco também oferece bolsas de estudo através do Programa Santander Coders. São 240 vagas para cursos de Mobile Android e IOS, com inscrições abertas até o dia 28 de junho pelo site.