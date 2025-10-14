Sam Altman está redesenhando o jogo da IA — e estes 3 movimentos mostram como

O CEO da OpenAI, Sam Altman, tem articulado uma estratégia de longo prazo para posicionar a empresa no centro da revolução da inteligência artificial.

Nesta semana, três movimentos revelaram como sua liderança está moldando o futuro do setor, com impacto direto em infraestrutura, alianças e financiamento.

Altman fez parcerias com gigantes como AMD, Nvidia, Oracle e CoreWeave para garantir o fornecimento de chips e nuvem, em um esforço coordenado para construir a infraestrutura necessária à próxima geração de modelos de IA.

O acordo com a AMD envolve 6 gigawatts de chips MI450 e a possibilidade de a OpenAI adquirir até 10% da empresa.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Segundo o próprio Altman, trata-se de uma "aposta muito agressiva em infraestrutura", essencial para alcançar o valor econômico projetado da IA generativa nos próximos anos. As informações foram retiradas de Business Insider.

Infraestrutura para suportar a próxima geração de modelos de IA

A OpenAI está projetando suas necessidades de infraestrutura para além do atual modelo GPT-4.

O CEO vem direcionando acordos e investimentos para tecnologias que ainda não estão no mercado, mas que exigirão capacidades computacionais exponencialmente maiores, como os sucessores do GPT-5.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

A escalada técnica exige parcerias de grande escala com fornecedores estratégicos e compromissos financeiros bilionários. A previsão da empresa é que os próximos modelos demandem novos níveis de desempenho em chips, nuvem e data centers.

Relações cruzadas entre empresas geram debates, mas fortalecem posição da OpenAI

A estrutura adotada por ele inclui vínculos financeiros complexos com as empresas parceiras.

A opção da OpenAI de adquirir participação acionária em fornecedores como a AMD levantou discussões sobre circularidade — quando empresas se financiam mutuamente enquanto mantêm relações comerciais.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL