Radix está com mais de 150 vagas em tecnologia e engenharia com home office; se inscreva

A multinacional Radix está com mais de 150 vagas abertas no modelo home office e quer contratar profissionais de tecnologia e engenharia.

Há vagas para estágio e para profissionais de todas as senioridades. Entre as opções disponíveis estão: profissionais de dados (engenheiros e cientistas), Desenvolvedores (principalmente usando JAVA e .NET core), gerente de projetos, arquiteto de software, analistas de requisitos, tester, entre outras.

Segundo a empresa, o processo seletivo consiste em análise curricular, entrevistas com o RH e com liderança técnica, além de desafio técnico. Tudo acontecendo virtualmente. A empresa oferece ajuda de custo home-office, Gympass, planos de saúde e odontológico, plano de carreira, universidade corporativa, VR/ VA. Embora não tenha divulgado a faixa salarial, a companhia informa que o salário será compatível com o praticado pelo mercado.

Com a pandemia, a empresa adotou o conceito “Radix Everywhere”, o que possibilita a pessoas do mundo inteiro se inscreverem no processo seletivo da empresa e trabalharem de forma 100% remota. A política é a mesma para todos os funcionários da empresa, inclusive os do Brasil.

“Decidimos incorporar a flexibilidade em um modelo prioritariamente remoto, com pessoas trabalhando everywhere, em todo o Brasil e no mundo. Já reabrimos os escritórios e queremos implementar um modelo de células de conexão espalhadas no país, aproveitando o aprendizado dos últimos anos e estimulando o melhor dos dois mundos, remoto e presencial", comenta a diretora de Gente & Gestão da Radix, Daniella Gallo.

A empresa também adaptou sua Universidade Corporativa para dar prosseguimento aos cursos e treinamentos 100% online aos funcionários.

Foi feito ainda um investimento na capacitação das equipes para atuação de forma remota, promovendo, por exemplo, cursos de liderança ágil para os gestores e orientação aos colaboradores com filhos pequenos.

Ainda de acordo com a Radix, a mudança para o modelo total remoto foi feita para garantir a melhor adaptação das pessoas a este cenário.

Segundo Daniella, essa prática de "remote first" fez com que a Radix conseguisse alavancar seu modelo de contratação. Hoje, a empresa conta com mais de 1200 funcionários globalmente.

Com sedes no Rio de Janeiro e em Houston, nos Estados Unidos, a Radix atua fornecendo serviços de tecnologia e engenharia para grandes companhias como Braskem, Ipiranga, Klabin e RaiaDrogasil.

Como se candidatar para as vagas na Radix

Os interessados em trabalhar na Radix podem realizar a inscrição nas vagas através da página oficial de contratação da companhia.

Por lá, o candidato pode filtrar a vaga selecionada e escolher a que mais se encaixa no seu perfil.

