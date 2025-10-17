Carreira

Quer um time mais próximo? Não cometa esse erro no feedback — ele sabota sua comunicação no trabalho

Estudo de Cornell mostra que comparar desempenho entre colegas pode prejudicar a colaboração

Shot of two businesswomen working together on a laptop in an office (XX/Divulgação)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15h00.

Dar um bom feedback é uma das habilidades mais valorizadas em ambientes corporativos, especialmente quando o trabalho depende da colaboração entre pessoas. 

Mas, segundo uma nova pesquisa da Cornell University, o que parece um elogio ou uma orientação inofensiva pode, na verdade, minar o espírito de equipe e comprometer resultados futuros.

A forma como o feedback é comunicado impacta diretamente a coesão de um time. As informações foram retiradas de Inc.

Feedback comparativo atrapalha mais do que ajuda

O estudo liderado pela professora Xinyu Zhang, da SC Johnson College of Business (Cornell), analisou o comportamento de cerca de 500 pessoas, entre universitários e profissionais ativos, em situações simuladas de trabalho em equipe.

As descobertas mostram que:

  • Quando os participantes recebiam feedback indicando que o desempenho deles foi parecido com o dos colegas, a colaboração aumentava.

  • Mas, quando o feedback apontava quem teve melhor desempenho ou fazia comparações diretas entre membros da equipe, a tendência era de redução no senso de conexão e queda na cooperação.

Em resumo: “ranquear” destrói laços.

Quando o feedback reforça competição, o time perde

Um ponto importante da pesquisa foi mostrar que comparações explícitas dentro de um time não motivam, apenas desagregam.

Isso vale, principalmente, quando o grupo enfrenta metas desafiadoras. Nessas situações, tentar estimular a entrega com frases como “vamos ver quem bate a meta primeiro” ou “fulano já conseguiu, e você?” tende a gerar o efeito oposto.

“Criar um clima de competição em tarefas que exigem colaboração pode prejudicar mais do que ajudar”, alerta a pesquisadora.

O que um bom feedback deve reforçar

A mensagem principal do estudo é simples e poderosa:
 “Ranqueie menos. Conecte mais.”

Na prática, isso significa que um bom feedback em ambientes colaborativos deve:

  • Reforçar o senso de grupo (“vocês enfrentaram um desafio difícil juntos”)

  • Valorizar o esforço coletivo, e não só o resultado individual

  • Evitar comparações diretas entre colegas

  • Focar no desenvolvimento, e não em julgamento

E mais: quando necessário apontar melhorias, faça isso com objetividade, clareza e respeito. Isso é comunicação assertiva.

