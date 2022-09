Conheça os vencedores do NPS Awards 2022 no varejo e na mobilidade

Uma das empresas mais relevantes em pesquisas de satisfação e NPS no Brasil, a SoluCX, em parceria com Exame, Gouvêa Experience e Automotive Business, revelou as marcas vencedoras do NPS Awards 2022, premiação que tem como objetivo reconhecer as empresas com o maior poder de recomendação pelos consumidores, utilizando o Net Promoter Score (NPS).

As duas primeiras edições de 2022, aconteceram na Automotive Business Experience, no último dia 08 de setembro, e dia 15, dentro da Latam Retail Show. Ao todo já foram premiadas 17 categorias no varejo e 7 na mobilidade.

NPS Awards 2022 - Edição Mobilidade

A edição mobilidade aconteceu no palco da ABX22, e reconheceu as marcas líderes em NPS de percepção nos segmentos de: Automóveis, Motocicletas, Postos de Combustível, Mobilidade Aérea, Mobilidade Rodoviária, Mobtechs e Locadoras. Ao todo foram ouvidas 94.524 opiniões de consumidores em todo o Brasil, entre os dias 01 de Maio e 28 Agosto sobre 121 marcas.

Veja a lista completa de vencedores e baixe o report completo da premiação na mobilidade

Automóveis: Honda

Motocicletas: Honda Motos

Postos de Combustíveis: Postos Ipiranga

Mobilidade Aérea: Azul

Mobilidade Rodoviária: Auto Viação 1001

Mobtechs: Moovit

Locadoras: Localiza

NPS Awards 2022 - Edição Varejo

A edição varejo aconteceu no palco principal da Latam Retail Show, o maior evento de varejo e consumo B2B da América Latina. Ao todo, 17 marcas foram premiadas nos segmentos de: Varejo alimentar, Food services, Casa e Construção, Moda, Drogarias, Marketplaces, Beleza e Cosméticos, Pet e Shopping Centers. Ao todo foram ouvidas 214.741 opiniões de consumidores em todo o Brasil, entre os dias 01 de Maio e 28 Agosto sobre 601 marcas.

Veja a lista completa de vencedores e baixe o report completo da premiação no varejo:

Aplicativos de Delivery: Zé Delivery

Artigos Esportivos: Decathlon

Atacado e Atacarejo: Assaí Atacadista

Beleza e Cosméticos: O Boticário

Cafeterias, Sorveterias e Sobremesas: Cacau Show

Calçados e Acessórios: Adidas Store

Conveniência e Mini Mercados: Americanas

Drogarias: Drogaria São Paulo

Eletro, Móveis e Decoração: Magazine Luiza

Marketplaces: Amazon

Materiais de Construção: Leroy Merlin

Óticas: Chilli Beans

Pet: Petlove

Restaurantes: Coco Bambu

Shoppings: Salvador Shopping (BA)

Supermercados: Supermercados Guanabara

Vestuário: Calvin Klein

A última edição do prêmio, vai acontecer no dia 16 de novembro no espaço InovaBra em São Paulo, para fechar o ano premiando as empresas em mais 17 categorias, nos setores de Educação, Turismo, Saúde, Serviços Financeiros, Telecom e Seguros.

Como funciona o NPS Awards?

Para ouvir o consumidor, a SoluCX conta com um painel de mais de 350 mil respondentes em todo o Brasil, dessa forma, consegue obter informações de comportamento de consumo e percepção sobre diversas marcas e setores do mercado brasileiro em tempo real. A metodologia segue o mesmo padrão para todas as marcas analisadas, coletando as opiniões em um mesmo canal, período, indicador, volumetria e erro amostral.

Na primeira fase, são coletadas opiniões sobre as principais marcas em cada categoria ou jornada, quando todas atingem um volume mínimo de respostas, é definida a média de NPS daquele setor. As marcas que ficam acima da média, são indicadas ao prêmio, e recebem o selo de reconhecimento ‘NPS Benchmark’. As três melhores no ranking, são anunciadas como finalistas e recebem o reconhecimento de ‘NPS Top Companies’, e a marca líder do ranking, considerada ‘NPS Champion’, é premiada com o troféu NPS Awards 2022.