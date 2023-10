Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as empresas que estão com vagas home office

Para você que busca um trabalho home office, selecionamos vagas nacionais e internacionais de diferentes áreas que podem te permitir trabalhar de qualquer lugar do mundo.

Veja os requisitos:

Empresas nacionais:

O Asaas é uma fintech brasileira que oferece uma conta digital focada na automação da gestão financeira e de cobranças para empresas - a companhia já possui mais de 1 milhão de contas digitais criadas.

A contratação é no regime remoto e CLT, além de diversos benefícios como auxílio educação de até R$ 1.200 por mês. Algumas das posições abertas para a modalidade remota são:

Assistente de Desenvolvimento de Negócios - exclusiva para PcD

Assistente Jurídico - exclusiva para PcD

Product Designer Pleno

Inscrição: Para se inscrever, acesse o site da Remotar.

A Cielo, empresa do setor de pagamentos, atua como responsável pelas transações com cartões de crédito ou débito. A empresa, que possui mais de 30 anos de tradição, oferece trabalho remoto para a área de Tecnologia e está com diversas vagas abertas.

Inscrição: Para se inscrever, acesse o banco de vagas da Cielo.

DP6

A DP6 oferece soluções empresariais de geração insights com foco em marketing e performance. Sua matriz fica em São Paulo, mas a empresa oferece possibilidade de trabalho híbrido ou remoto, além de diversos benefícios como vale-refeição ou alimentação, auxílio home office, PLR, entre outros.

Inscrição: para se inscrever, acesse o site da Remotar

A Loggi é uma empresa brasileira de logística que atua principalmente no setor de e-commerce. Ela está presente em todas as capitais brasileiras, movimentando mais de 300 mil pacotes por dia, e tem como objetivo atingir mais de 5 milhões de entregas por dia nos próximos 5 anos. A empresa oferece diversos benefícios, indo desde o plano de saúde até empréstimo consignado.

Inscrição: acesse o site da Loggi.

A Neogrid desenvolve soluções com inteligência artificial para aumentar as vendas e a rentabilidade das indústrias, varejos e distribuidores. Para atuar com sua plataforma, que integra mais de 40 mil lojas, 30 mil indústrias e 5 mil distribuidores, a empresa conta com mais de 800 funcionários, muitos deles distribuídos em diversas partes do Brasil.

Inscrição: para checar as vagas home office disponíveis acesse o banco de vagas da Neogrid.

Pier

A Pier, plataforma de seguros que oferece coberturas inteligentes com atuação totalmente remota (exceto algumas raras posições operacionais), tem um programa de stock options tão forte que 35% da empresa já são sócios. Ela também oferece diversos benefícios, como programas de bem-estar e férias livres.

Inscrição: para ver as oportunidades disponíveis, acesse o site da Remotar.

Empresas internacionais:

AZX

AZX é uma fintech especializada no desenvolvimento de produtos financeiros avançados para clientes em todo o mundo. Seu principal produto é a plataforma de negociação oferecida como uma solução de Software como Serviço (SaaS) para outras bolsas de valores. As vagas disponíveis para brasileiros são:

Back end developer

Cloud Engineer

Inscrição: acesse o site da Remotar para realizar a inscrição.

Ontop

Com uma equipe de mais de 400 funcionários totalmente distribuída, a Ontop é uma plataforma global de folha de pagamento com serviços financeiros integrados para trabalhadores remotos com pagamentos em dólares americanos. As vagas abertas no momento são:

Android Developer

Business Development Representative

Junior Human Resources Generalists

Salesforce Administrator

Sr UI Designer

UX / UI Designer

Inscrição: acesse o site da Ontop para realizar a inscrição.

Shopify

Conhecida globalmente, a Shopify é uma empresa de soluções de comércio multicanal. Através de sua tecnologia, os lojistas podem criar, configurar e gerir suas lojas em diferentes canais de vendas, incluindo móvel, web, mídias sociais, mercados, lojas físicas e lojas pop-up. São diversas vagas para diversas áreas como Vendas, Marketing e Tecnologia.

Inscrição: acesse o site da Remotar para analisar as vagas.

Status

Status é um aplicativo de código aberto baseado em Ethereum que oferece aos usuários o poder de conversar, fazer transações e acessar um mundo revolucionário dentro de um super app na web descentralizada. Com funcionários distribuídos ao redor do globo, a empresa segue crescendo e com diversas posições abertas para as áreas de tecnologia e design.

Inscrições: acesse o banco de vagas da Remotar.

Toast

A Toast capacita restaurantes de todos os tamanhos a formar grandes equipes, aumentar a receita, melhorar as operações e encantar os hóspedes. Com sede em Boston, nos Estados Unidos, a empresa conta com mais de 5.000 funcionários distribuídos, com algumas opções para trabalho remoto.

Inscrição: acesse o banco de vagas da Toast para verificar as opções de trabalho remoto.

Truelogic

Truelogic é uma empresa de tecnologia especializada em serviços de aumento de pessoal e projetos de inovação. Ela possibilita a construção de produtos digitais ampliando as equipes de engenharia de empresas dos EUA com um grupo de 500 profissionais de tecnologia da América Latina. São diversas posições para diversas linguagens de programação, bem como para as áreas de Produto e Design.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

