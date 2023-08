Empresa que usa tecnologia para cobrar contas que você tem a receber, Asaas levanta R$ 50 milhões

A secretária do catarinense Diego Contezini tinha um problema. Ela passava boa parte da sua jornada de trabalho na fábrica de software do empresário tentando cobrar os clientes. Ela ligava e tentava negociar, mas o processo era demorado e totalmente manual. Com isso, não conseguia atender as outras demandas do cargo.

Foi tentando resolver a dor da secretária - e claro, da própria empresa -, que Contezini criou, em 2010, um software para automatizar a cobrança. Esse programa se tornou, três anos depois, a Asaas, uma fintech que ajuda principalmente pequenas e médias empresas e profissionais autônomos a cobrarem suas contas.

“A Asaas é uma secretaria de cobrança para o empreendedor”, afirma Contezini. “Se quiser cobrar uma mensalidade de 2.000 reais, basta informar na plataforma o telefone e o endereço do cliente, e a Asaas vai cobrar”.

A cobrança é automatizada. Acontece, por exemplo, enviando e-mails ao cliente e dando oportunidade de ele escolher como quer pagar: no Pix, no boleto ou no cartão de crédito. A comunicação também pode se dar por telefone.

Além de cobrar em si, a fintech também permite que o pequeno empresário emita notas fiscais e faça todo processo de cobrança, do início ao fim.

Mais recentemente, começou a testar novos produtos financeiros, como a possibilidade de antecipar os recebíveis do cartão de crédito. É para esse serviço que a empresa acaba de receber um aporte de 50 milhões de reais via Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). Esse valor será usado totalmente para ampliar a linha de crédito a esses pequenos empresários.

“Quando um pagamento é processado no cartão de crédito, o lojista recebe em trinta dias”, diz o CFO do Asaas, João Vitor Possamai. “Para receber no mesmo dia, alguém precisa dar esse crédito. A ideia foi levantar um fundo para oportunizar que o cliente receba no mesmo dia”.

Esse novo produto faz parte da estratégia da empresa para crescer. No ano passado, a Asaas faturou 121 milhões de reais. A meta neste ano é chegar aos 230 milhões de reais. Hoje, estão com 118.000 clientes ativos por mês, que cobram 4 milhões de clientes.

O crescimento de 2022 foi atestado também pelo ranking EXAME Negócios em Expansão 2023. A marca ficou na 14ª posição na categoria 30 a 150 milhões de reais, quando considerada a receita líquida. Entre 2021 e 2022, cresceu 144%.

Como a Asaas funciona

O Asaas é uma conta digital para empresas fundada em Joinville. O principal foco da fintech é automatizar processos de gestão financeira, principalmente cobranças.

Na prática, uma empresa passa as informações de cobrança à startup, que utiliza tecnologia para cobrar os clientes. Além de cobrar em si, toda a gestão do dinheiro pode ser feita dentro da Asaas. Assim, quando o cliente paga, o dinheiro cai na conta da empresa na Asaas.

A cobrança é feita por ligações automáticas, envios de SMS e e-mail. Quando a pessoa é cobrada, ela pode escolher como quer pagar: no Pix, no boleto, no cartão de crédito ou no débito.

Há outros serviços, como emissão de nota fiscal e antecipação de recebíveis do cartão de crédito.

“Nosso principal cliente é a empresa pequena e média, mas atendemos todos os tipos, inclusive pessoas físicas”, diz Contezini. “Se quiser cobrar o churrasco dos vizinhos, pode utilizar a plataforma. Coloca quanto cada um precisa pagar, e a gente envia as opções de pagamento. Vamos avançar em tudo que podemos para não ter qualquer outro fornecedor”.

Como a Asaas fatura

A receita da Asaas, que mais do que dobrou no último ano, de acordo com o ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, vem de duas formas diferentes:

On demand: as cobranças são personalizadas de acordo com o que o cliente da fintech precisa usar. Quando são transações que para o pagador não tem custo, como Pix ou Boleto, é cobrada uma taxa fixa de 1,99 reais. Para o cartão de crédito, um percentual. Com nota fiscal, a mesma coisa: se emite a nota com sucesso, é cobrado.

Crédito para empresas: essa nova funcionalidade, que vem sendo adotada pela Asaas, diversifica também a entrada de receita. Aqui, é cobrada uma taxa de juros para que o cliente antecipe o recebível do cartão de crédito.

Acançar a receita de 1 bilhão de reais e bater a marca de 1 milhão de clientes nos próximos três anos.

Sobre o fundo de 50 milhões de reais, a Assas usou para estruturação do fundo e coordenação da distribuição das cotas o Itaú BBA.

Quais são os próximos passos da Asaas

Além do aporte de 50 milhões de reais para a linha de crédito de antecipação de recebíveis, a Asaas recebeu, recentemente, um outro cheque de 100 milhões de reais para investimentos. Veja os objetivos da empresa:

Fortalecer serviços que vão além da gestão de pagamentos, como a linha de crédito de recebíveis

Continuar crescendo em uma velocidade de 100% ao ano

Fortalecer a marca no mercado com divulgação e marketing

Qual a história por trás da Asaas

A Asaas foi criada em família. Além de Diego, que o CEO, quem também fundou o projeto foi o seu irmão, Piero Contezini. E a tecnologia está mesmo na veia: o pai mexia com computação desde a época do cartão perfurado. “A gente brincava de esconde-esconde naqueles computadores gigantes”, diz Diego.

A paixão pela tecnologia aflorou cedo e seguiu ao longo da vida. Se formaram na área e atuaram em negócios como a fábrica de software, que deu origem, depois, à Asaas.

“Tivemos a sorte que quiseram dar dinheiro para aquilo que éramos apaixonados em fazer, que é a tecnologia”, diz.

Empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão

A Asaas foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na 14ª colocação na categoria de 30 milhões a 150 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 144%. Em 2021, a receita foi de 48,7 milhão de reais. Em 2022, subiu para 118,9 milhões de reais.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Os resultados vieram a público num evento para mais de 400 convidados em São Paulo.

Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%.Veja os resultados: