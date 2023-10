Rodobens abre vagas para o Programa Trainee 2024 com salário de R$ 6.500

A Rodobens, grupo empresarial brasileiro dos setores automotivo, financeiro e imobiliário, anuncia a abertura de vagas para o seu 15º Programa Trainee 2024, para jovens residentes em São Paulo e São José do Rio Preto (SP), com o salário de R$ 6.500,00 mais benefícios.

Quanto tempo dura o programa?

Com duração de 12 meses, o programa é dividido em três etapas principais que vão permitir que os participantes trabalhem o desenvolvimento técnico e comportamental em um ambiente corporativo.

Quais são os requisitos?

Entre os pré-requisitos, estão:

Conhecimento em pacote Office;

Estudantes de todos os cursos de bacharelado e tecnólogo (exceto área da saúde);

Formação concluída entre julho de 2022 a dezembro de 2023;

Conhecimentos em inglês;

Disponibilidade para viagens às unidades comerciais;

Residir em São Paulo (SP) ou São José do Rio Preto (SP);

Disponibilidade para atuar no regime híbrido.

Quais são os benefícios?

Além do salário compatível com o mercado, os trainees contam com os seguintes benefícios:

Programa de Participação nos Resultados ( PPR ), no qual a remuneração varia conforme o alcance das metas da organização;

), no qual a remuneração varia conforme o alcance das metas da organização; Vales-transporte;

Vale-refeição e/ou alimentação,

Assistência médica e odontológica (opcional),

Seguro de vida em grupo,

Apoio à saúde emocional.

Ao término do programa, o trainee mais bem avaliado será contemplado com uma bolsa de estudo em uma instituição internacional.

Em 2023, Gustavo Vadt, trainee da área de Iniciativas Estratégicas, ganhou uma viagem com todas as despesas pagas e um curso na Universidade de Oxford, em Londres, de Business and Enterpreneurship, e foi contratado pela Rodobens como especialista em projetos.

“Estudar fora foi uma experiência enriquecedora, que expandiu meus conhecimentos teóricos e práticos, além de ter superado minhas expectativas em diversos momentos, principalmente no aspecto comportamental, porque tive que lidar com pessoas de diversas culturas, o que me permitiu desenvolver uma flexibilidade cognitiva para superar desafios”, diz Vadt.

O que há de novo na edição deste ano?

Nesta edição, a empresa trará algumas novidades, cada selecionado receberá um budget para realizar um treinamento personalizado e o Programa Buddy, que oferece um ex-trainee como padrinho dos novos participantes, para compartilhar dicas e experiências.

Após o onboarding, que seguirá o modelo híbrido de trabalho (três dias presenciais e dois em home office), os trainees farão uma imersão de três meses nos cinco negócios da Rodobens: banco, consórcio, corretora, veículos comerciais e automóveis.

Como será o processo seletivo?

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

Teste de lógica – outubro e novembro

Fit cultural – outubro e novembro

MindMatch - novembro

Dinâmica - novembro

Case individual – novembro e dezembro

Apresentação case CEO - dezembro

Comunicação de aprovação - dezembro

Início – 15 de janeiro de 2024

Como se candidatar?

O Programa de Trainee Rodobens 2024 conta com oito vagas. Os interessados poderão se candidatar no site da Rodobens até o dia 30/10.