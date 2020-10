Quer estudar no exterior? Fundação abre inscrição para preparação gratuita

A Fundação Estudar abre hoje às 12h as inscrições para seu programa de preparação com foco em jovens que desejam cursar a graduação no exterior. Totalmente gratuito, o Prep Estudar Fora tem como objetivo oferecer orientação sobre o processo de candidatura a universidades de fora do país. As inscrições vão até 16 de dezembro, e podem ser feitas por meio deste link.

Na turma do último ano, 90% dos jovens que concluíram o Prep Estudar fora foram aprovados, sendo que mais da metade nas melhores faculdades do mundo como Harvard, Caltech, MIT, Stanford e Columbia. Até o momento, o programa contabiliza mais de 950 aprovações.

O que o Prep oferece

Serão selecionados cerca de 40 estudantes, que receberão orientação individualizada de especialistas sobre o processo de application utilizado na seleção para graduação no exterior, especialmente por instituições norte-americanas. Serão abordados temas como provas SAT e ACT, exames de proficiência em inglês como TOEFL e IELTS, essays, college list, etc. Ao longo do ano, os jovens também são acompanhados por um mentor que tenha cursado a graduação em outro país. A organização também proporciona auxílio financeiro para os custos do application, caso necessário.

Ao longo do preparatório, os “padrinhos” e “madrinhas” da Fundação Estudar ajudam os candidatos em etapas como os os textos de apresentação para as universidades, além das entrevistas de admissão.

Uma pesquisa realizada pela Fundação Estudar aponta que o ingresso em universidades de ponta dos Estados Unidos está cada vez mais competitivo para os estudantes brasileiros. De acordo com o levantamento da organização, houve uma queda de 14% no número de candidatos aprovados, entre 2017 e 2019, nas 40 instituições de ensino superior analisadas. Por outro lado, do total destes jovens que conseguiram aprovação para uma graduação no país nos últimos anos, 15,5% deles fizeram o Prep Estudar Fora.

Quem pode se candidatar ao Prep Estudar Fora

Para fazer parte do programa, o candidato precisa ser um aluno do penúltimo ou último ano do ensino médio. É necessário ter alto desempenho acadêmico, possuir um histórico relevante de participação em atividades extracurriculares e demonstrar excelente domínio do inglês. Não há restrição de renda, pois a Fundação Estudar procura alunos de destaque, seja na rede pública ou em colégios particulares.

O processo seletivo do Prep Estudar Fora é dividido em três etapas eliminatórias, ambas realizadas virtualmente. Formulário online; teste de lógica, inglês e perfil; vídeo de apresentação e redação são as etapas da primeira parte. Caso o candidato seja selecionado para a próxima etapa, passará por uma entrevista em inglês e um painel.

As inscrições abrem hoje, 22 de outubro, ao meio dia, e vão até 16 de dezembro. Elas podem ser feitas neste link!

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.