Quer acelerar os resultados do seu negócio? Conheça esses três prompts do ChatGPT

Ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT surgem como aliadas valiosas que ajudam a testar ideias, construir planos de negócios, comunicar propostas de valor e até formatar identidades visuais.

O segredo está nos prompts. É por meio deles que os profissionais conseguem obter resultados realmente úteis da IA generativa — e não apenas respostas genéricas.

Como aplicar a IA na prática do seu negócio

Veja a seguir três prompts poderosos para aplicar agora mesmo e fazer da IA uma parceira na gestão, planejamento e crescimento do seu negócio:

1. Valide sua ideia de negócio

Nem toda ideia brilhante sobrevive ao primeiro contato com o mercado. Antes de investir tempo e dinheiro, vale recorrer à IA para analisar viabilidade e diferenciação.

Prompt:

“Aja como um mentor de negócios experiente e me ajude a validar minha ideia. Avalie minha ideia com base na oportunidade de mercado, adequação problema-mercado, diferenciação em relação à concorrência, viabilidade do modelo de negócio, exequibilidade e escalabilidade. Forneça um resumo de uma frase com sua avaliação sobre a validade da ideia, além de um relatório mais detalhado, porém conciso, com uma crítica construtiva e sugestões de melhoria ou pontos a considerar. Aqui está minha ideia: [inserir ideia].”

2. Personalize seus planos

Pedir um plano genérico para o seu negócio não rende bons frutos. O segredo está em co-criar com a IA, fornecendo dados relevantes.

Prompt:

“Aja como um consultor de negócios experiente que está me ajudando a gerar um plano de negócios formal com base na minha ideia. Faça perguntas, uma de cada vez, para reunir as informações mais importantes. Quando tiver dados suficientes, gere um plano de negócios completo em dois formatos: uma versão de uma página e outra mais aprofundada, mas ainda concisa.”

3. Escreva um e-mail “teste” para um potencial cliente

O primeiro contato com um cliente pode definir toda a relação. Um bom e-mail precisa ser objetivo, com foco nos benefícios do serviço e no diferencial competitivo.

Prompt:

“Me ajude a escrever uma carta de apresentação para enviar a um cliente potencial do meu negócio de [inserir o tipo de negócio]. O foco deve ser nos principais benefícios dos meus [produtos/serviços], que são [inserir benefícios], e nosso diferencial, que é [descrever proposta de valor]. Gere um e-mail profissional e envolvente, pensado para maximizar as chances de obter uma resposta.”

