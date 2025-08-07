Essa é uma técnica secreta de um engenheiro de IA para tornar o ChatGPT 100% eficiente

A ascensão da inteligência artificial está transformando a forma como interagimos com a tecnologia, tornando essencial o domínio de uma nova habilidade: a engenharia de prompts.

Embora os modelos de IA mais avançados sejam sofisticados, eles não são leitores de mentes. Para obter respostas precisas e eficazes, é fundamental estruturar solicitações claras, organizadas e detalhadas.

Segundo um especialista da área ouvido pelo CNBC Make It, um bom prompt deve ser elaborado como se estivesse sendo explicado a uma criança inteligente: precisa e objetiva, mas com informações suficientes para contextualizar a tarefa.

Organize suas ideias

Os avanços na IA tornaram os modelos cada vez mais aptos a lidar com solicitações complexas, mas isso não significa que se pode fornecer comandos confusos e esperar um resultado preciso.

O especialista destaca que dividir pedidos em listas estruturadas é uma estratégia eficiente. Em vez de fornecer um parágrafo desordenado com vários comandos, a divisão em passos claros torna mais fácil para a IA interpretar a solicitação corretamente.

Por exemplo, ao pedir que um modelo de IA resuma uma reunião e extraia itens de ação, é recomendável estruturar o prompt assim:

Fornecer uma visão geral dos principais pontos discutidos.

Listar os riscos identificados.

Criar uma lista exaustiva de itens de ação, incluindo responsáveis pelas tarefas.

Revisar e garantir que nenhuma informação essencial foi omitida.

Essa abordagem não apenas melhora a qualidade das respostas geradas pela IA, mas também otimiza o tempo do profissional, reduzindo a necessidade de ajustes manuais.

Use exemplos e referências

Outra estratégia essencial para aumentar a eficácia dos prompts é fornecer exemplos e referências claras. Por exemplo, ao criar um anúncio para redes sociais, um prompt bem estruturado poderia ser:

"Crie um anúncio para nossa nova loja, que é maior e funcionará das 10h às 22h durante a inauguração. O tom deve ser empolgante, voltado para adultos com crianças pequenas. Siga o estilo dos anúncios da Toys 'R' Us."

Ao combinar diferentes estratégias, como organização, clareza e exemplos concretos, os profissionais conseguem aprimorar sua interação com modelos de IA e obter respostas mais precisas e úteis.

Essa é a competência do futuro

A habilidade de formular bons prompts está se tornando um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Empresas de diversos setores estão adotando IA para otimizar processos, e profissionais que sabem como interagir de forma eficiente com esses modelos têm vantagem na automação de tarefas, análise de dados e tomada de decisão.

Com o avanço da tecnologia, saber estruturar comandos claros e objetivos para a IA se torna uma competência essencial para aqueles que desejam se destacar no mercado e aumentar sua produtividade.

Portanto, aprender a criar prompts eficazes não é apenas uma necessidade para engenheiros de prompts, mas também para qualquer profissional que queira aproveitar ao máximo o potencial da inteligência artificial em sua rotina de trabalho.

