IA sendo usada em obituários? O ChatGPT está ajudando a eternizar histórias nos EUA

Dois dias após a morte da mãe, Jeff Fargo recorreu ao ChatGPT para escrever o obituário. Ele digitou comandos falando sobre a trajetória de uma mulher que enfrentou um mundo dominado por homens, que não teve o devido reconhecimento, mas foi profundamente amada.

Quando recebeu o texto do chatbot, publicado no jornal local, sentiu alívio. “Eu apenas esvaziei minha alma no prompt”, disse ele. “Não estava em condição de fazer isso sozinho. A IA fez isso por mim.”

O uso de ferramentas de inteligência artificial não está restrito aos ambientes corporativos ou educacionais. Ela já se tornou protagonista também em um dos momentos mais delicados da vida: a morte.

Empresas do setor funerário estão se apoiando na IA para redigir obituários, e a prática vem ganhando popularidade. As informações foram retiradas de The Washington Post.

A tecnologia que virou rotina nos velórios

Nos Estados Unidos, softwares com IA já são capazes de produzir dezenas de milhares de obituários por ano.

Na prática, o uso da tecnologia tem sido uma forma de aliviar o sofrimento das famílias e dar mais agilidade aos profissionais funerários, que precisam lidar com questões logísticas, burocráticas e emocionais em pouco tempo.

Empresas como a Passare integram ferramentas de IA aos seus portais, permitindo que os próprios familiares escolham o tom do texto, o nível de criatividade e até palavras que definam a pessoa, como “generoso”, “resiliente” ou “espiritual”.

Esse tipo de automação também vem sendo impulsionado por startups como a CelebrateAlly, que criou um gerador de obituários com base em questionários sobre a vida da pessoa. Desde março, a ferramenta escreveu mais de 250 homenagens.

"A IA atua como facilitadora de conexão humana" Sonali George, fundadora da Passare

Profissionais se adaptam ou ficam para trás

O movimento é visto como uma revolução silenciosa. Profissionais mais antigos expressam preocupação com a perda de sensibilidade e o risco de tornar os obituários genéricos. Ainda assim, para muitos diretores funerários, a IA virou uma aliada indispensável.

Em uma indústria onde cada atendimento pode consumir até 6 horas entre reuniões e burocracias, essa economia de tempo representa um ganho operacional valioso. A ferramenta também ajuda a ajustar tom e formato de forma rápida e prática.

Empresas como a PlotBox, desenvolvedora de software para cemitérios, relataram que os geradores de obituários com IA foram o principal assunto da conferência anual da National Funeral Directors Association, em Las Vegas. A movimentação do setor mostra como a tecnologia tem impulsionado até os mais tradicionais mercados.

