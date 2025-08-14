IA sendo usada em obituários? O ChatGPT está ajudando a eternizar histórias nos EUA

Padre segurando uma vela (Fonte: Freepik)
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12h03.
Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 13h04.
Dois dias após a morte da mãe, Jeff Fargo recorreu ao ChatGPT para escrever o obituário. Ele digitou comandos falando sobre a trajetória de uma mulher que enfrentou um mundo dominado por homens, que não teve o devido reconhecimento, mas foi profundamente amada.
Quando recebeu o texto do chatbot, publicado no jornal local, sentiu alívio. “Eu apenas esvaziei minha alma no prompt”, disse ele. “Não estava em condição de fazer isso sozinho. A IA fez isso por mim.”
O uso de ferramentas de inteligência artificial não está restrito aos ambientes corporativos ou educacionais. Ela já se tornou protagonista também em um dos momentos mais delicados da vida: a morte.
Empresas do setor funerário estão se apoiando na IA para redigir obituários, e a prática vem ganhando popularidade. As informações foram retiradas de The Washington Post.
Nos Estados Unidos, softwares com IA já são capazes de produzir dezenas de milhares de obituários por ano.
Na prática, o uso da tecnologia tem sido uma forma de aliviar o sofrimento das famílias e dar mais agilidade aos profissionais funerários, que precisam lidar com questões logísticas, burocráticas e emocionais em pouco tempo.
Empresas como a Passare integram ferramentas de IA aos seus portais, permitindo que os próprios familiares escolham o tom do texto, o nível de criatividade e até palavras que definam a pessoa, como “generoso”, “resiliente” ou “espiritual”.
Esse tipo de automação também vem sendo impulsionado por startups como a CelebrateAlly, que criou um gerador de obituários com base em questionários sobre a vida da pessoa. Desde março, a ferramenta escreveu mais de 250 homenagens.
O movimento é visto como uma revolução silenciosa. Profissionais mais antigos expressam preocupação com a perda de sensibilidade e o risco de tornar os obituários genéricos. Ainda assim, para muitos diretores funerários, a IA virou uma aliada indispensável.
Em uma indústria onde cada atendimento pode consumir até 6 horas entre reuniões e burocracias, essa economia de tempo representa um ganho operacional valioso. A ferramenta também ajuda a ajustar tom e formato de forma rápida e prática.
Empresas como a PlotBox, desenvolvedora de software para cemitérios, relataram que os geradores de obituários com IA foram o principal assunto da conferência anual da National Funeral Directors Association, em Las Vegas. A movimentação do setor mostra como a tecnologia tem impulsionado até os mais tradicionais mercados.
