Quais as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo o LinkedIn

O LinkedIn acaba de publicar um levantamento das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Nesta terça-feira, 16, a lista foi publicada, com o Itaú Unibanco em primeiro lugar. O banco ocupa essa posição desde 2018.

Em segundo lugar, está a consultoria Bain & Company. Em terceiro, está o Banco Bradesco, seguido de Banco do Brasil e ExxonMobil.

O ranking é criado com base em dados exclusivos da rede social. Para elaborar a lista, são analisadas as companhias que lideram o mercado quanto a oportunidades de crescimento e investimento nos funcionários.

Também foi publicada pela plataforma a primeira lista das 15 Top Companies no Brasil com menos de 5 mil empregados para desenvolver a carreira. O líder do ranking é o Grupo Dreamers, que organiza festivais no país como o Rock In Rio e o The Town. Também integram a lista bancos como o C6 Bank e o Banco da Amazônia.

Nos Estados Unidos, o JP Morgan Chase & Co. aparece em primeiro lugar em relação às melhores companhias para trabalhar. Complementando o top cinco estão, na ordem: Amazon, Wells Fargo, Deloitte e PwC. Outras empresas que estão no ranking incluem Verizon e Alphabet Inc.

Estavam excluídas do ranking empresas que dispensaram 10% ou mais de seus funcionários entre janeiro de 2023 e abril de 2024.