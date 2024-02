Grupo Dreamers lança nova empresa de marketing de influência; conheça a gen_c

De olho em um mercado que movimenta 250 bilhões de dólares, segundo o Goldman Sachs Research, o Grupo Dreamers, holding independente de comunicação, anuncia com exclusividade à EXAME o lançamento da gen_c, nova operação de marketing de influência, que passa a integrar o seu ecossistema de experiências e serviços.

A gen_c tem origem na Artplan.influ - núcleo de relacionamento e influência da Artplan - e nasce como uma nova frente de negócios, em uma estrutura independente, integrando diferentes tecnologias e ferramentas proprietárias para otimizar entregas.

Segundo Eder Redder, sócio e CEO da gen_c, a operação também conta com a expertise de creators (criadores de conteúdo), advinda do A-Lab, empresa da holding especializada em conteúdo.

A novidade - que tem seu nome inspirado na geração creators - chega ao mercado com a promessa de uma solução capaz de atender às marcas na elaboração de campanhas de influência, a partir da junção de criatividade, estratégia e mídia, conforme explica Redder.

Paralelamente, a empresa também vai oferecer uma plataforma de serviços que visa potencializar o trabalho de influenciadores, para além do agenciamento de casting, e atuar como uma produtora proprietária de entretenimento.

“A forma de avaliar como o público foi realmente influenciado pelas campanhas dá um salto no trabalho de curadoria e estratégia, tornando nossas decisões mais claras e assertivas", diz Redder. "Já na parte de casting, evoluímos na relação com os criadores. Olhamos para eles como empresas e os ajudamos a se profissionalizar cada vez mais”, complementa.

Metodologia própria para mensurar resultados

A partir de uma metodologia própria, a gen_c promete identificar o real efeito na audiência dos conteúdos de influência e dos próprios influenciadores digitais, indo além das métricas convencionais.

A plataforma proporciona um filtro de desempenho que permite aos anunciantes acompanharem de forma objetiva os resultados de suas ativações, possibilitando a comparação entre formadores de opinião de um mesmo mercado. Em linhas práticas, as marcas saberão a real efetividade do influenciador.

Na visão do CEO da gen_c, um dos facilitadores e potencializadores da operação é o fato de a empresa ter em seu DNA o entretenimento. O Grupo Dreamers está à frente, por exemplos de grandes festivais, como Rock in Rio, The Town e Lollapalooza, o que pode facilitar a criação de projetos proprietários junto aos creators.

“Já possuíamos uma sólida experiência neste campo de carketing de influência, por meio da Artplan e do A-Lab, empresas que usam creators em suas estratégias de comunicação para os clientes", destaca Rodolfo Medina, presidente executivo do Grupo Dreamers.

Ainda de acordo com o executivo, esse é um segmento que representa uma fatia importante do mercado da companhia. "Precisamos estar bem representados para continuar cumprindo a premissa de entregar o melhor resultado aos nossos parceiros de negócio. É por isso que, agora, passamos a oferecer um serviço mais abrangente dentro do nosso ecossistema."

Além de Eder Redder, como CEO, a gen_c é composta por Thaty Moura, head de estratégia e operações; Anderson Neco, conceito criativo; Carol Rossettini, diretora de estratégia e novos negócios; e Cristiane Vieira, diretora de atendimento e operações.