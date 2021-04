Prosperidade planeja expansão e tem 60 vagas de assessor de investimento

A Prosperidade, empresa de assessoria de investimentos plugada ao ecossistema do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla EXAME), vai abrir 60 oportunidades para assistentes e sócios em 2021.

Com dez filiais espalhadas pelo país, a companhia paulista já agregou 1 bilhão de reais de clientes para o patrimônio líquido em apenas oito meses junto ao BTG. O plano é continuar em expansão acelerada pelo Brasil com o foco em clientes de alta renda.

Em meio à expansão do Prosperidade, os sócios-fundadores estão em busca de profissionais dispostos a desenvolver uma carreira no mercado financeiro. Há oportunidades para dois perfis. Um deles são jovens recém-formados interessados em entrar no mercado de trabalho. O outro é de profissionais com mais experiência no mercado financeiro – uma chance de mudança de trajetória a quem já atua no setor.

“Temos muito cuidado na hora de trazê-los para cá, preservando e valorizando sua trajetória de sucesso. Queremos que eles cuidem do cliente e para isso temos que cuidar das nossas pessoas, então temos a preocupação de que conheçam bem o negócio quando chegam como sócios”, diz Renato Alcântara, presidente da Prosperidade.

São 10 posições para quem está no início de carreira para vagas de assistente, e mais seis oportunidades para a célula de prospecção de clientes. Para esses candidatos, não é necessário ter experiência, mas eles procuram por pessoas formadas no ensino superior.

Para todos os candidatos, o perfil mais valorizado é do profissional analítico e disciplinado, mas com boa autonomia, flexibilidade e adaptabilidade.

A seleção dos candidatos, assim como os treinamentos, é feita pela empresa de Recursos Humanos C2Search Human Talent. Os interessados pelas vagas podem se cadastrar pelo LinkedIn da empresa.

A empresa já tem escritórios em São Paulo, Santo André, Recife, Manaus, Goiânia, Cuiabá, Brasília, Boa Vista, Campo Grande e Santos. Os últimos dois foram abertos após a chegada do Prosperidade ao ecossistema do BTG, na metade do ano passado.

Em junho, eles chegam a Maceió; em julho, é a vez de São José do Rio Preto. As novas vagas serão distribuídas nos 10 escritórios atuais e nas novas localidades.

E, até o fim do ano, devem inaugurar mais um escritório em João Pessoa. Depois, os planos futuros também incluem Belém, Fortaleza, Belo Horizonte, Uberlândia e Florianópolis. Segundo o presidente, a estratégia é mapear regiões com potenciais clientes e ainda com grande carência para o serviço de assessoria.

“Tem muita oportunidade pelo Brasil. Quando olhamos para o Norte e Nordeste, tem muito espaço para espalhar o modelo e melhorar a vida dos clientes, para que tenham aposentadoria melhor e gerarem renda. Operar nas regiões é mais complexo, pois muitos profissionais não conhecem o modelo de trabalho como assessor”, conta o CEO.

De acordo com Dennis Sakamiti, cofundador da Prosperidade, o propósito da empresa é melhorar a vida dos clientes e também garantir o sucesso dos sócios. Por isso, reforça a importância de alguns diferenciais na cultura da empresa: a celebração de todas as conquistas, bem-estar e apoio das lideranças.

“Queremos ter pessoas felizes no trabalho. Trabalhar de forma leve e com todo o suporte é a marca da Prosperidade. A gente comemora tudo e compartilhamos as conquistar”, conta Sakamiti.

Em três anos, o escritório conquistou 1.500 clientes espalhados pelo país. A proposta da Prosperidade é que cada assessor atenda, em média, 15 clientes para conseguir dar um tratamento personalizado.

A meta da Prosperidade é em cinco anos chegar a até 20 bilhões de reais em carteira e ser o maior escritório de investimentos do Brasil nos próximos cinco anos.

