Carreira

Procurando emprego? Use esses comandos para analisar vagas antes de se inscrever

Com prompts estratégicos, a inteligência artificial pode ajudar você a interpretar descrições de vaga, identificar exigências ocultas, entender se a empresa combina com seu perfil

Ferramentas de IA orientam escolhas mais estratégicas (Kenishirotie/iStockphoto)

Denise Gabrielle
Redatora

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12h00.

Entender se uma vaga realmente combina com você pode ser difícil, especialmente quando as descrições são longas, vagas ou cheias de termos genéricos.

A inteligência artificial pode facilitar esse processo ao ajudar você a interpretar o que realmente importa: as competências essenciais, os sinais de alerta, o nível de senioridade e até a cultura implícita da empresa.

A seguir, confira prompts para analisar vagas antes mesmo de se inscrever, economizando tempo e aumentando suas chances de aplicar apenas para oportunidades que têm a ver com seu perfil e seus objetivos.

1. Prompt para entender se o seu perfil combina com a vaga

“Analise esta vaga e me diga qual é o nível de senioridade, quais são as habilidades essenciais e se meu perfil combina com o que estão pedindo. Aqui está a vaga: [COLE O TEXTO DA VAGA]. Aqui está o meu perfil: [COLE  DESCRIÇÃO DO SEU PERFIL].”

Com esse comando, a IA compara diretamente seu currículo com os requisitos.

Você recebe um diagnóstico claro sobre aderência, pontos fortes e pontos que podem ser desenvolvidos.

2. Prompt para identificar sinais de alerta na descrição

“Analise esta descrição de vaga e liste possíveis sinais de alerta, como sobrecarga, falta de clareza, salário incompatível, expectativa de múltiplos papéis ou metas irreais. Vaga: [COLE TEXTO DA VAGA VAGA].”

A IA aponta pontos suspeitos que muitas vezes passam despercebidos, ausência de informações importantes (salário, jornada, benefícios) e funções demais para um único cargo.

3. Prompt para descobrir o que realmente importa na vaga

“Resuma esta vaga em três partes: (1) o que é essencial, (2) o que é desejável e (3) o que não é tão importante. Vaga: [COLE INFORMAÇÕES DA VAGA].”

Ótimo para quem quer saber se precisa mesmo cumprir todos os itens antes de se candidatar — ou se vale a pena tentar mesmo sem preencher 100%.

Dica final: transforme o ChatGPT no seu consultor de vagas

Você pode ainda pedir que a IA:

  • compare duas oportunidades diferentes e diga qual faz mais sentido;

  • reorganize seu currículo de acordo com a vaga desejada;

  • simule perguntas que ela faria se fosse o recrutador daquela empresa.

Usar a IA de forma estratégica faz com que você aplique apenas às vagas que realmente combinam com você, economizando tempo e aumentando as chances de conquistar uma oportunidade mais alinhada ao seu perfil.

