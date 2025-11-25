A inteligência artificial vai repetir o maior erro de previsão da história digital?

Nos anos 1990, a internet prometia revoluções instantâneas no mercado de trabalho e decepcionou quem esperava rupturas rápidas e previsíveis.

A mudança veio, mas em outro ritmo e direção: silenciosa, difusa e com impactos muito diferentes entre ocupações.

Esse retrospecto revela pistas importantes sobre o que a inteligência artificial deve provocar agora. As informações foram retiradas de The Wall Street Journal.

O que mudou?

A digitalização não eliminou o emprego de maneira generalizada, mas atingiu de forma abrupta ocupações estruturadas por tarefas rotineiras, como operadores de telemarketing, agentes de viagem e leitores de medidores.

Enquanto esses papéis sofreram quedas acentuadas, a maior transformação ocorreu longe do alarde: a internet entrou na rotina de quase todas as profissões e redesenhou como o trabalho acontecia, sem necessariamente mudar quem o executava.

Esse padrão se repetiu de maneira sistemática.

Profissões que dependiam de julgamento, coordenação, atendimento e conhecimento prático, de contadores a técnicos de laboratório, foram reconfiguradas, não substituídas.

Processos administrativos migraram para sistemas compartilhados, fluxos de comunicação ficaram mais rápidos e funções inteiras foram reconstruídas a partir de softwares, dados e colaboração em rede.

O resultado não foi o fim dos empregos, mas a expansão das áreas técnicas, operacionais e logísticas que sustentaram a nova infraestrutura digital.

Como isso reflete na ascensão da IA?

Essa lógica ajuda a entender a inteligência artificial atual. Modelos capazes de redigir textos, resumir informações ou gerar respostas automatizam tarefas, não funções completas.

Assim como a internet, a IA tende a avançar primeiro sobre atividades padronizáveis, para depois alterar fluxos de trabalho e, por fim, estimular a criação de novas funções ligadas a dados, segurança, controle, integração e supervisão.

A principal mudança, portanto, deve ocorrer dentro das profissões.

Funções humanas passam a se concentrar em supervisão, julgamento complexo, relacionamento e tomada de decisão em cenários que exigem contexto. O trabalho técnico se acelera; o trabalho humano se desloca para onde as máquinas ainda não chegam.

O precedente da internet mostra que a disrupção é real, mas raramente instantânea.

A inteligência artificial deve seguir o mesmo roteiro: uma transformação profunda, contínua e desigual — mais perceptível no cotidiano do que nas previsões dramáticas.

O risco não está apenas em temer perdas de empregos, mas em ignorar a reconfiguração silenciosa que já está em curso.

