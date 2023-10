Procuram-se profissionais que queiram alavancar a carreira usando inteligência artificial

Se você deseja impulsionar sua carreira por meio da inteligência artificial e alcançar posições de destaque dentro das empresas, fique atento: o mercado de trabalho está à sua procura – e promete pagar salários bastante atrativos.

Essa demanda é resultado do boom da inteligência artificial, que extrapolou as barreiras do setor de tecnologia. O assunto se tornou febre no mundo dos negócios, virou prioridade dos CEOs e passou a orientar as novas posições dentro das empresas.

Para ter ideia, as oportunidades de trabalho em IA mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos, conforme aponta o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn. Em números mundiais, o estudo revela que candidaturas em IA cresceram 17% mais rápido do que em vagas que não envolvem a tecnologia.

Além do aumento no número de novas vagas, os salários também chamam a atenção. Segundo o site Indeed, que reúne vagas para empresas do Brasil todo, os salários para trabalhar com IA podem chegar a R$ 18 mil. Confira quanto ganha alguns profissionais.

Estagiário de Inteligência Artificial: R$ 2.500,00;

Líder de Inteligência Artificial: R$ 8.000,00;

Especialista em Bancos de Dados: R$ 9.000,00;

Especialista em Machine Learning: R$ 12.000,00;

Consultor de Inteligência Artificial: R$ 18.000,00.

Os dados do LinkedIn também mostram que a priorização da inteligência artificial não acontece apenas pelas organizações, mas também entre os funcionários. Quase todos os profissionais brasileiros (97%) afirmam estar entusiasmados em usar a IA no trabalho e mais da metade (62%) diz querer aprender mais sobre o assunto.

É um cenário bastante positivo: de um lado estão as empresas, que procuram por colaboradores com habilidades e conhecimentos em inteligência artificial; do outro os profissionais, que têm interesse por IA e querem aperfeiçoar seus conhecimentos no tema. No entanto, vai sair na frente quem estiver melhor capacitado, dizem os especialistas.

Para se destacar no mercado, é preciso investir em capacitação profissional. Pensando nisso, a EXAME desenvolveu a série Carreira em Inteligência Artificial. Virtual e totalmente gratuito, o conteúdo vai ao ar entre os dias 16 e 24 de outubro.

A série é apresentada pela CTO da EXAME Izabela Anholett, que possui mais de 13 anos de atuação na área de Tecnologia e vasta experiência como líder em projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de Inteligência Artificial nas rotinas da empresa.

Durante as aulas, ela promete preparar profissionais de diferentes áreas para liderar projetos em IA e ocupar posições com ótimos salários. Ao final da série, todos os participantes recebem um certificado para incluir no currículo.

