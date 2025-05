Porque a inteligência emocional é a habilidade mais desejada em líderes modernos

Por séculos, nada era mais importante no mercado de trabalho do que as habilidades técnicas. O funcionário do mês sempre era aquele que entregava mais ou que melhor entendia sobre os processos da empresa. Não mais.

Segundo estudos da McKinsey e Harvard Business Review, a demanda por funcionários com alta inteligência emocional vai aumentar em 26% até 2030. Já nos dias de hoje, 71% dos empregadores valorizam mais a inteligência emocional do que habilidades técnicas.

Desenvolvido pelo psicólogo Daniel Goleman, o conceito de inteligência emocional tem cinco pilares: autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. Quando aplicadas de forma eficaz, essas competências facilitam a administração de conflitos, além de inspirar confiança e motivação para colegas de trabalho. É a habilidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções, além de lidar de forma eficaz com as emoções dos outros.

Não à toa, 75% dos gestores já procuram essa habilidade em seus funcionários na hora de oferecer aumentos e promoções, segundo a TalentSmartEQ, líder mundial em desenvolvimento de habilidades de inteligência emocional.

O impacto da inteligência emocional nas empresas

Em um cenário em que as mudanças são rápidas e os desafios complexos, ter uma equipe coesa e comprometida é fundamental. A liderança baseada na inteligência emocional desempenha um papel central ao criar um ambiente de trabalho positivo. Líderes emocionalmente inteligentes tendem a ser mais acessíveis e receptivos, o que facilita a comunicação aberta e o feedback construtivo, ferramentas muito poderosas para navegar em tempos de crise. Como resultado, equipes que adotam essa prática observam aumento de até quatro vezes na retenção de talentos , de acordo com um relatório da Gallup.

O problema e a oportunidade

A inteligência emocional está entre as 10 habilidades mais procuradas em funcionários, mas, só 22% dos líderes têm essa competência. Como consequência, as empresas ainda não aprenderam a surfar essa onda. A Harvard Business Review, ainda, descobriu que apenas um quinto das empresas se classificam como inteligentes emocionalmente – e há interesse em mudar.

Nos Estados Unidos, funcionários com alto quociente emocional são promovidos com muito mais frequência e recebem até US$ 29 mil a mais do que pessoas que têm apenas habilidades técnicas. A demanda é alta e a oferta é baixa.

Alguns já nascem com o dom da inteligência emocional, mas, é possível aprender e desenvolver essa habilidade. Goleman dá algumas dicas que você pode incorporar no seu cotidiano desde já, tais como:

Faça anotações: reflita e anote, diariamente, sobre como suas emoções influenciaram decisões, interações e reuniões que você teve naquele dia. Eventualmente, você começará a ter essa percepção de forma natural;

reflita e anote, diariamente, sobre como suas emoções influenciaram decisões, interações e reuniões que você teve naquele dia. Eventualmente, você começará a ter essa percepção de forma natural; Avaliação 360°: procure colegas de trabalho e faça uma auto-avaliação completa para identificar suas forças, fraquezas, limitações, emoções predominantes, crenças e motivações. Isso não será rápido e nem fácil, mas um psicólogo pode ajudá-lo a compreender seu lado emocional;

procure colegas de trabalho e faça uma auto-avaliação completa para identificar suas forças, fraquezas, limitações, emoções predominantes, crenças e motivações. Isso não será rápido e nem fácil, mas um psicólogo pode ajudá-lo a compreender seu lado emocional; Escuta ativa: procure manter contato visual sempre que alguém está conversando com você. Mostre que você está engajado com gestos não-verbais, como acenos de cabeça;

procure manter contato visual sempre que alguém está conversando com você. Mostre que você está engajado com gestos não-verbais, como acenos de cabeça; Preste atenção nas suas emoções: busque entender qual foi o gatilho para uma determinada emoção exacerbada, de forma que você possa gerenciá-la melhor no futuro.

Com o tempo, é provável que sua performance aumente. Segundo estudos da Workforce, há uma correlação direta entre desempenho e inteligência emocional: 58% de todo o desempenho em qualquer tipo de trabalho vem dessa habilidade, enquanto 90% dos funcionários com maior performance tem um alto índice de inteligência emocional

