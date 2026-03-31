Por que o RH será a área mais estratégica da próxima década

O futuro do RH: A personalização ganha escala com IA, analytics, ferramentas de análise de dados, e escuta contínua (AndreyPopov/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 31 de março de 2026 às 15h24.
O mundo do trabalho entrou em uma fase fluida e quase irracional. Não se trata apenas de tecnologia, mas de uma reorganização completa das relações entre pessoas, trabalho, informação e valor.
Para navegar esse cenário, as empresas precisam de uma área que integre pessoas, negócios, dados e tecnologia ao mesmo tempo. Essa área é o RH.
O artigo propõe um framework — hiperconectado, hiper informado e hiper personalizado — que reposiciona o RH no centro das decisões corporativas.
O ambiente que exige do RH um novo design da experiência de trabalho
A hiperconectividade redefine o que empresas oferecem e o que a força de trabalho espera. O papel do RH passa a ser garantir que infraestrutura social, física e lógica, cultura e liderança estejam integradas para sustentar um modelo de trabalho fluido.
Pontos-chave:
O RH como guardião da narrativa e da coerência estratégica
Com informação abundante e acessível, o problema deixa de ser excesso de dados e passa a ser falta de coerência. O RH assume o papel de garantir alinhamento e confiança.
Pontos-chave:
O indivíduo no centro e o RH orientado por dados
Com expectativas cada vez mais individuais, o RH deixa de operar por médias e passa a trabalhar com múltiplos padrões. A personalização ganha escala com IA, analytics, ferramentas de análise de dados, e escuta contínua.
Pontos-chave:
O trabalho deixa de ser linear, previsível e gradual. Ele se torna hiperbólico — acelerado, personalizado e centrado no humano.
Nesse cenário, o RH assume um novo papel: arquitetura organizacional, gerador de inteligência de negócio e diferencial competitivo.
*Rafael Ricarte, Diretor da área de Career da Mercer Brasil