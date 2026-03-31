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Por que o RH será a área mais estratégica da próxima década

Hiperconectividade, excesso de informação e personalização mudam o papel da gestão de pessoas nas empresas

O futuro do RH: A personalização ganha escala com IA, analytics, ferramentas de análise de dados, e escuta contínua (AndreyPopov/Getty Images)

O futuro do RH: A personalização ganha escala com IA, analytics, ferramentas de análise de dados, e escuta contínua (AndreyPopov/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 31 de março de 2026 às 15h24.

Tudo sobreRecursos humanos (RH)
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Por Rafael Ricarte*

O mundo do trabalho entrou em uma fase fluida e quase irracional. Não se trata apenas de tecnologia, mas de uma reorganização completa das relações entre pessoas, trabalho, informação e valor.

Para navegar esse cenário, as empresas precisam de uma área que integre pessoas, negócios, dados e tecnologia ao mesmo tempo. Essa área é o RH.

O artigo propõe um framework — hiperconectado, hiper informado e hiper personalizado — que reposiciona o RH no centro das decisões corporativas.

Hiperconectado

O ambiente que exige do RH um novo design da experiência de trabalho

A hiperconectividade redefine o que empresas oferecem e o que a força de trabalho espera. O papel do RH passa a ser garantir que infraestrutura social, física e lógica, cultura e liderança estejam integradas para sustentar um modelo de trabalho fluido.

Pontos-chave:

  • Infraestrutura como base da estratégia de talentos: tecnologia, espaço físico e processos devem ser invisíveis, intuitivos e sem fricção.
  • Trabalho fluido: “quando, onde, quem e como” tornam-se variáveis. O RH precisa redesenhar políticas, performance e governança.
  • Conexões humanas: em organizações distribuídas, a coesão vem de rituais, pertencimento e liderança preparada.
  • Pausa como produtividade: ambientes regenerativos deixam de ser benefício e passam a ser prática de performance.
  • Saúde mental como indicador: métricas de bem-estar e riscos psicossociais passam a impactar diretamente os resultados.

Hiper informado

O RH como guardião da narrativa e da coerência estratégica

Com informação abundante e acessível, o problema deixa de ser excesso de dados e passa a ser falta de coerência. O RH assume o papel de garantir alinhamento e confiança.

Pontos-chave:

  • Redistribuição de poder informacional: profissionais chegam mais informados e exigem transparência.
  • Comunicação em rede: o modelo top-down perde espaço para fluxos mais dinâmicos e distribuídos.
  • Fortalecimento de gestores: líderes precisam interpretar, traduzir e agir sobre informações críticas.
  • Risco do silêncio: ausência de comunicação gera ruído, insegurança e perda de engajamento.

Hiper personalizado

O indivíduo no centro e o RH orientado por dados

Com expectativas cada vez mais individuais, o RH deixa de operar por médias e passa a trabalhar com múltiplos padrões. A personalização ganha escala com IA, analytics, ferramentas de análise de dados, e escuta contínua.

Pontos-chave:

  • Fim das personas: expectativas sobre carreira, flexibilidade e remuneração são únicas.
  • Do EVP (Employee Value Proposition, proposta de valor ao colaborador) para o IVP (Individual Value Proposition, proposta de valor individual): experiências passam a ser moduladas.
  • IA e analytics como base de decisão: dados orientam promoções, desenvolvimento, retenção e recompensas.
  • Carreiras não lineares: trilhas e métricas tornam-se dinâmicas e adaptáveis.

O trabalho deixa de ser linear, previsível e gradual. Ele se torna hiperbólico — acelerado, personalizado e centrado no humano.

Nesse cenário, o RH assume um novo papel: arquitetura organizacional, gerador de inteligência de negócio e diferencial competitivo.

*Rafael Ricarte, Diretor da área de Career da Mercer Brasil

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