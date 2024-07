Plano verão: Coca-Cola Femsa Brasil abre mais de 1.100 vagas temporárias para o fim de ano

Para atender ao aumento de demanda causado pelas altas temperaturas do verão e celebrações de fim de ano, a Coca-Cola Femsa Brasil, fabricante do Sistema Coca-Cola, realiza anualmente o Plano Verão, com contratações temporárias em diversos setores e localidades.

As agências responsáveis pelos processos são Adecco, Telos Consultoria, Randstad, Gi Group e Timbre RH. As vagas abrangem as áreas de Distribuição, Comercial e Manufatura, e exigem ensino médio completo.

“A realização do Plano Verão é muito importante para atendermos à grande demanda dessa época de temperaturas mais elevadas e festividades. Além disso, a ação tem um impacto socioeconômico muito positivo e é um ponto de partida para muitos funcionários que iniciaram como temporários e seguiram construindo carreira na companhia”, afirma Karen Costa, gerente de Administração de Terceiros e Temporários da Coca-Cola Femsa Brasil.

Os processos de contratação já iniciaram e devem acontecer até dezembro.

Como se inscrever?

Para se candidatar e consultar mais detalhes das mais de 1,1 mil oportunidades, os interessados devem acessar o site da Coca-Cola Femsa Brasil.