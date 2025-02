Bill Gates fugia de casa aos 13 anos para escrever códigos até às 2 da manhã

Poucos imaginariam que um garoto de apenas 13 anos, escapando de casa para programar até altas horas da madrugada, se tornaria um dos nomes mais influentes do mercado global de tecnologia. Mas foi isso o que aconteceu.

Bill Gates, empresário bilionário e fundador da Microsoft, teve uma trajetória marcada por oportunidades únicas e pelo acesso precoce a um computador — fator que foi fundamental para o seu desenvolvimento na programação e para a criação de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

Segundo uma reportagem da CNBC Make It, ainda na adolescência, Gates firmou um acordo com a Computer Center Corp., empresa local de Seattle, que lhe concedeu tempo ilimitado para testar e escrever códigos.

E isso era tudo que o jovem Gates queria. Foi essa experiência que moldou sua habilidade como programador e permitiu que ele acumulasse, segundo seu livro de memórias Source Code, suas primeiras 500 horas de prática intensa.

"Sem esse golpe de sorte de tempo livre no computador, talvez as próximas 9.500 horas nunca tivessem acontecido" escreveu Bill Gates, bilionário fundador da Microsoft

Foi esse aprofundamento que o levou a conceber a ideia de softwares para computadores pessoais. E isso mudou para sempre a história da computação.

Um novo ciclo de oportunidade

O acesso precoce à tecnologia foi determinante para o sucesso de Gates. E a história se repete nos dias atuais, especialmente quando o assunto é inteligência artificial, uma tecnologia recente que, assim como os computadores pessoais, está revolucionando o mercado de trabalho.

Profissionais que se familiarizam cedo com IA têm uma vantagem competitiva no mercado, pois compreendem suas aplicações e possibilidades antes da maioria. Assim como Gates aproveitou uma oportunidade única para desenvolver suas habilidades, hoje, dominar a inteligência artificial pode significar a diferença entre ficar à frente ou para trás no mercado de trabalho.

As empresas de tecnologia estão cada vez mais focadas em IA e a demanda por profissionais qualificados na área cresce como nunca visto antes.

O aprendizado de máquina, a automação de processos e a análise de grandes volumes de dados são apenas algumas das aplicações da IA que estão transformando indústrias inteiras. Entender como funcionam esses algoritmos e suas implicações é essencial para profissionais de diversas áreas de atuação.

Para quem deseja seguir por esse caminho, a história de Gates é um exemplo claro de como a paixão e a dedicação a uma tecnologia emergente podem moldar carreiras e transformar mercados.

Especialistas defendem que a inteligência artificial é essa tecnologia disruptiva que pode abrir portas para novas oportunidades. Investir no aprendizado e no desenvolvimento de competências em IA é um passo fundamental para quem deseja inovar e liderar no futuro da tecnologia.

