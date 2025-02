Ela faliu depois de se divorciar na pandemia. Hoje, triplicou sua renda e ganha US$ 1 milhão por ano

Em 2021, Venus Wang se viu diante de um dos maiores desafios de sua vida.

Recém-divorciada, sem emprego e com menos de US$ 10 mil em poupança, ela precisava reconstruir sua carreira e garantir um futuro estável para sua filha em meio à pandemia do Covid-19.

Com um histórico sólido no setor de tecnologia, Wang decidiu não apenas voltar ao mercado de trabalho, mas dar um salto estratégico: apostou na inteligência artificial e, em poucos anos, viu sua renda crescer de US$ 300 mil para quase US$ 1 milhão. As informações são da CNBC Make It.

Imigrante chinesa

Nascida e criada em Kaifeng, na China, Wang cresceu sob fortes expectativas familiares e sociais sobre o que significava sucesso.

Determinada a trilhar seu próprio caminho, mudou-se para os Estados Unidos em 2013 para cursar um MBA na Universidade de Duke. A adaptação não foi fácil – além da barreira do idioma, ela precisou se ajustar a um novo estilo de vida, mais independente e voltado para escolhas individuais.

Após concluir o MBA, Wang construiu uma carreira bem-sucedida na área de aquisições em uma grande empresa de tecnologia. No entanto, sua trajetória foi interrompida em 2020 quando decidiu deixar o trabalho para acompanhar a mudança profissional do marido e cuidar da filha durante a pandemia. No ano seguinte, ela se divorciou e percebeu que precisava construir sua vida financeira praticamente do zero.

Retorno ao mercado

A volta ao mercado aconteceu com um cargo na área de qualidade e operações de software no Google, garantindo estabilidade financeira para recomeçar.

No entanto, Wang não queria apenas segurança – queria crescimento. Foi então que começou a observar o avanço da inteligência artificial e percebeu a oportunidade de se especializar antes que o mercado se consolidasse.

Em 2022, ela fez uma movimentação estratégica e ingressou na equipe do Google que trabalhava com modelos de linguagem de IA, ajudando a desenvolver tecnologias como chatbots e assistentes virtuais. A aposta se mostrou certeira.

Em um setor com alta demanda e poucos profissionais experientes, ela se tornou uma especialista valiosa. Ao longo dos três anos seguintes, assumiu diferentes cargos na área, saiu do Google para trabalhar em uma startup e depois retornou a outra grande empresa de tecnologia, consolidando sua carreira no setor.

O resultado foi um crescimento exponencial na renda. Em apenas três anos, Wang quase triplicou seus ganhos, atingindo US$ 970 mil anuais entre salário, bônus e participação acionária. O setor de IA, altamente competitivo, valoriza profissionais qualificados, e sua rápida adaptação à tecnologia lhe garantiu um lugar de destaque.

Viciada em guardar dinheiro

Mesmo com um salário milionário, Wang mantém um estilo de vida simples.

Seu maior foco está nos investimentos: com um portfólio já na casa dos sete dígitos, ela sabe que poderia se aposentar cedo, mas prefere continuar trabalhando. “O mais importante para mim não é a parte financeira, mas a liberdade que vem com ela – a possibilidade de escolher minha carreira e minha vida”, afirma.

A trajetória de Wang mostra como a inteligência artificial pode ser um caminho estratégico para o crescimento profissional. Sua decisão de apostar no setor antes da consolidação do mercado não apenas garantiu um salto na carreira, mas também serviu como prova de que, mesmo diante de desafios pessoais, a visão estratégica e a adaptação às novas tecnologias podem levar ao sucesso.

