Pepsico fecha acordo com funcionários sobre escala 6X1. Entenda a proposta

A Pepsico, empresa americana de alimentos e dona das marcas como Toddy, Gatorade e Pepsi, conseguiu entrar em um acordo com os funcionários que promoveram desde o dia 24 de novembro uma greve nas fábricas de Sorocaba (interior de São Paulo) e na unidade de Itaquera (bairro de São Paulo). Aproveitando o Movimento VAT, que está em análise no Congresso graças à PEC apresentada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e que busca acabar com a escala 6x1, muitos funcionários da multinacional participaram de uma paralisação em frente às fábricas reivindicando uma nova escala de trabalho com mais de um dia de folga na semana.

Na manhã desta segunda-feira, 2, um acordo foi firmado com os funcionários da fábrica de Itaquera/SP. A escala 6x1 continuará, mas os funcionários ganharão 1 dia de folga no sábado por mês.

Os funcionários irão trabalhar 44 horas semanais por três semanas e 40 horas durante uma semana para ter direito a uma folga por mês, segundo Carlos Vicente, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínios e Alimentação de São Paulo (Stilasp). "A fábrica de Itaquera possui cerca de 800 funcionários e a de Sorocaba possui cerca de 600 funcionários. Tivemos adesão de 90% dos trabalhadores nesta paralisalção", afirma o presidente.

Em nota, a empresa afirma que o processo de negociação foi aprovado pelo Tribunal Regional de Justiça do Trabalho e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínios e Alimentação de São Paulo (Stilasp), e define que a folga será compensada ao longo do mês, de modo a completar a jornada mensal prevista em contrato e na Constituição Federal. O acordo entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025.

A fábrica de Itaquera estava operando de forma parcial desde a última semana, afirma a PepsiCo em nota, mas com essa negociação a paralisação chega ao fim.

Em nota, a Pepsico, que gera cerca de 12 mil empregos diretos e 44 mil indiretos no país afirma: “Importante esclarecer que a escala 6X1 está vigente há anos na companhia - assim como em diversos setores da indústria e do comércio no Brasil - e que está prevista na legislação em vigor no país. A PepsiCo reconhece a importância de seu papel socioeconômico, atuando há mais de 70 anos no Brasil, e reafirma o seu compromisso e respeito com as pessoas, sempre baseada em relações éticas e responsáveis, que orientam as suas decisões.”

Na unidade de Sorocaba, os funcionários voltaram a trabalhar nesta segunda-feira, após alguns dias de greve. A rodada de negociações da empresa e do sindicato começou hoje e deve sair com uma decisão até sexta-feira, 6, segundo o presidente do sindicato. A assembleia está discutindo o mesmo tema da unidade de Itaquera com o Tribunal Regional de Justiça do Trabalho e com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínios e Alimentação de São Paulo (Stilasp).